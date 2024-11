En el 2009, con siete meses de embarazo y una mezcla de dudas e ilusión, Pamela Vértiz renunció a “Reporte Semanal” para asumir la conducción de “Día D”, el programa dominical de ATV liderado hasta entonces por Nicolás Lúcar. Quince años después, la periodista evoca esos días llenos de incertidumbre, desafíos y un enorme crecimiento personal y profesional que marcaron su carrera.

“Después de renunciar a Panamericana TV, porque la situación se volvió insostenible con el escándalo de Ernesto Schutz, la salita del SIN (Servicio Nacional de Inteligencia), Vladimiro Montesinos y los billetes; mi equipo y yo decidimos irnos a ‘Reporte Semanal’ en Canal 2. Estaba contenta con el cambio, aunque había temas económicos que aún no se concretaban”, recuerda Pamela. “Disfrutaba trabajando con Eduardo Guzmán, pero justo en ese momento estalló la crisis en ‘Día D’: Nicolás Lúcar dejó el programa, y, en esa situación de emergencia, me llamaron”.

“Fue un reto enorme”, añade. “Pasar al prime time y tomar la conducción de un programa nocturno que había tenido una figura tan fuerte como Lúcar, era una responsabilidad de alto nivel. Y además, estaba embarazada”.

Vértiz de la Flor recuerda que las negociaciones con ATV fueron rápidas y tentadoras: una oferta económica atractiva, un gran equipo de trabajo y, sobre todo, la posibilidad de recuperar los desayunos dominicales en familia.

“No hubo mucho que pensar”, asegura. “Contar con Maribel Toledo y Andrea Llosa como reporteras fue clave; su presencia me dio la confianza que necesitaba en un momento de dudas. También, después de casi diez años trabajando los domingos en la mañana, el cambio de horario era una oportunidad ideal para equilibrar mi vida personal y profesional”.

Durante una de las ediciones de “Día D”, faltando dos semanas para la fecha programada para su parto, Pamela empezó a sentir contracciones espaciadas. Una vez culminado el programa, durante la madrugada del lunes, nació Patricio, su segundo hijo, por parto normal.

“En ese tiempo el director era Álamo Pérez Luna. A mitad de semana, me llamó para preguntarme cómo estaba, si iba a poder conducir el domingo. Mi esposo me dijo que no lo dude, que vaya. Y eso hice. Después de dejarle la leche a mi hijo, regresé al programa. Así fueron los tres primeros meses. Nunca dejé de conducir”, recuerda.

“Día D” tiene en la dirección a Carlos Orbegoso y en la producción a Paola Salazar y Roy Espinoza. “Cuenta con un equipo sólido y firme, un espacio que realmente permite crecer”, comenta Vértiz con gran satisfacción. “Está Lorena Ormeño, que vino de ATV Noticias, y Romina Rossi, que se acaba de integrar. También tenemos a Percy Guzmán, que llegó del programa de Magaly; a Richard Apolo, un verdadero crack, y a Angélica Villegas, quien lleva varios años con nosotros. Es un equipo increíble, lleno de personas íntegras, decentes y correctas”, asiente.

Para Pamela Vértiz, mantener la sintonía en un horario difícil es un reto constante. “Día D” sale al aire, los domingos a las 9:55 p.m., después de tres programas de peso: “Cuarto Poder”, “Panorama” y “Punto Final”, lo que hace que captar y retener la audiencia hasta la medianoche sea un desafío. “Es complicado, pero aquí seguimos. Nuestro público todavía nos busca y se engancha. Hemos logrado fidelidad”, asegura con satisfacción.

Uno de los programas que tuvo mayor sintonía de “Día D” correspondió al de las las primeras y únicas declaraciones que Magaly Medina dio tras salir de prisión, donde anunció su retorno la pantalla chica. Hizo 14,2 puntos.

Con una esencia marcada por la pasión y el rigor, Vértiz equilibra su vida profesional y personal. “Soy periodista, mamá, esposa e hija. Es parte de mi esencia”, destaca, dejando en claro que el periodismo no solo es su carrera, sino una extensión de su identidad. Para Pamela, cada historia que se emite en “Día D” representa una oportunidad de cambio, de cumplir con el compromiso de dar voz y hacer justicia.