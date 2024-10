Tras ser denunciado públicamente de agredir físicamente a su expareja, Diego Marcelino Aliaga Huamán, mejor conocido en TikTok como ‘Diealis’, compartió un video en el que reconoce haber cometidos dichos actos de violencia.

“Mi nombre es Diego Aliaga y he tenido una relación con Alexandra Albarracín. Todo este tiempo en la relación yo me he portado muy mal, la he violentado física y psicológicamente”, dijo el streamer, quien sostuvo que la justicia peruana se encargará de resolver todo.

Como se recuerda, Ale Albarracín, influencer conocida como ‘Alejus’, compartió en su cuenta de ‘X’ que fue víctima de jalones, golpes y control emocional cuando era pareja de Diealis.

“Las agresiones físicas siempre estuvieron, pero eran jalones, apretones de brazos, golpes que no se podían “evidenciar” cómo diría él, pero lo más fuerte fue en marzo del año pasado, […], entonces en mi desesperación (también tuve actitudes tóxicas porque estaba lamentablemente en un círculo vicioso), lo que hice fue encerrarme en su cuarto, revisé la PC y encontré lo que pensaba”, publicó la joven.

“Pero lamentablemente logró ingresar a la habitación desesperado porque obviamente no quería que vea nada, tenía miedo, entró eufórico a pegarme, me jaló del cabello, me arañó la cara, me tiró puñetes en el rostro, todo fue horrible”, agregó.

Esta no sería la primera vez que Aliaga Huamán es acusado de agredir a una mujer, pues Karina García es otra de las víctimas, quien compartió su experiencia en una publicación en 2018. Según contó, fue testigo de cómo el influencer golpeó a su entonces pareja, Mafer Cabrera.

“Quise ayudar y terminé siendo agredida también”, señaló García en su ‘post’, buscando visibilizar el caso y alertar a otras mujeres sobre el comportamiento de Aliaga.