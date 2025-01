Bill Orosco, primo del popular Deyvis Orosco, dio vuelta a la página y a los problemas familiares y anunció que ya tiene autorización de los compositores para cantar reconocidos temas del Grupo Néctar como El arbolito, Pecadora, Muchachita, Ojitos hechiceros, Suéltame, Corazoncito, Botellita de ron, entre otros.

El joven de 23 años comentó con orgullo este avance en su carrera y reveló que muy pronto sacará nuevos temas para deleitar al público.

“Sí, sí (puedo cantar las canciones de Grupo Néctar). No hay ningún problema. Los compositores me han autorizado a cantar los temas y, por ese lado, no hay ningún problema . Igual, se vienen muchos temas nuevos. Ya estamos grabando el segundo álbum y se vienen muchos más”, señaló en Todo se filtra de Panamericana.

Como se recuerda, Deyvis Orosco le prohibió a su primo que interprete los temas de su padre Johnny . El esposo de Cassandra Sánchez ha tenido varias oportunidades para referirse a este tema y explicar el trasfondo; sin embargo, siempre ha optado por la reserva.

Por su parte, Bill Orosco reveló que no le guarda rencor a su familiar y hasta dejó abierta la posibilidad para que hablen en un futuro.