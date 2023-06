La influencer peruana Flavia Laos atraviesa un buen momento personal y profesional, por lo que no tiene apuro por casarse o tener hijos pronto; sin embargo, no descarta la posibilidad de casarse en no más de 5 años.

A través de sus stories de Instagram, la protagonista de “Ven, Baila Quinceañera” respondió algunas preguntas de sus fans, donde confesó su deseo por casarse; sin embargo, no tiene apuro en hacerlo.

“Antes, cuando tenía 15 o 18, pensaba que a los 25. Resulta que voy a cumplir 26 y no veo como lejano. Yo creo que 30, depende del momento en el que esté en mi vida también. Es complicado. Pero de que me quiero casar, me quiero casar”, señaló Laos.

Asimismo, sus fans le preguntaron si tiene los mismos planes para convertirse en madre, a lo que Flavia respondió con un contundente mensaje en el que reveló que ha congelado sus óvulos para ser madre en el futuro.

“33-35, los tengo en la congeladora así que no hay apuro”, escribió sobre una fotografía suya en la que se prepara para realizar algunas fotografías.

La modelo Flavia Laos confesó la edad en la que le gustaría convertirse en madre y formar una familia. (Foto: Instagram)

Como se sabe, la actriz Flavia Laos es una reconocida influencer latina, prueba de ello es el reciente galardón como ‘Influencer Latino del Año’ en los People’s Choice Awards 2022. Actualmente, la también modelo mantiene una relación con Austin Palao.

