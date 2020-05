En los últimos días, los rumores en torno al fin del romance entre Mayra Goñi y Nesty sonaron fuerte luego que la actriz desactivara su cuenta de Instagram, poco después de la comentada transmisión en vivo que realizó el fin de semana, en donde señaló que se distanció de Amy Gutiérrez por un comentario que hizo sobre el cubano.

Además, el exparticipante de “El dúo perfecto” borró las fotos que tenía con la actriz en Instagram. Tras la ola de cuestionamiento, Mayra salió al frente para aclarar que su relación con Nesty continúa.

La aclaración de Mayra quedó en evidencia después que Rodrigo González viralizará -desde sus Stories de Instagram- compartiera una captura donde se ve que una internauta le pregunta a Mayra, lo siguiente: “¿Por qué borraron las fotos Nesty y tú?”.

Mayra Goñi respondió que tenían problemas como cualquier pareja, pero que ya todo estaba solucionado. "Porque tenemos problemas como cualquier pareja, pero ya todo bien”, dijo la artista; sin embargo, el popular ‘Peluchín’ cuestionó su justificación, pues anteriormente ella manifestó que le habían hackeado su cuenta en esta red social.

Anteriormente, el popular ‘Peluchín’ dejó en claro que no cree en la versión de Mayra, pues para él, la separación de la pareja se trataría de una estrategia para promocionarse, ya que en un inicio la actriz dijo que su cuenta de Instagram desapareció porque fue hackeada.

“¿Hacker o arrebato por culpa de Amy Gutiérrez? ¿Estarán montando todo este numerito para marketearse? ¿Te hackeraron justo cuando Nesty te desapareció de su Instagram?”, escribió Rodrigo González junto a una captura de la publicación que hizo Goñi tras regresar a Instagram.

Rodrigo González no cree en ‘pelea’ de Mayra Goñi y Nesty

Por otro lado, en un video publicado en Instagram, Nesty se refirió a los rumores del fin de su romance con la peruana, y aclaró que ellos están bien pese a la distancia.

“Yo estoy muy bien con Mayra Goñi pese a la distancia. No le hacemos daño a nadie, sí, hemos tenido nuestros problemas como toda pareja, sobre todo por la distancia, pero seguimos, nadie va a influenciar. Pueden gastarse su tiempo, pero no lo van a lograr. No voy a hablar mal de nadie que ha sido parte de mi vida”, señaló el cubano.

Nesty estalló por críticas en redes sociales y habló de su relación con Mayra Goñi (13/05/20)

