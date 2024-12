A pesar del corto enfrentamiento mediático, Susy Díaz y su hija Flor Polo lograron superar sus diferencias y reconciliarse. La exvedette lo confirmó, asegurando que su objetivo es alcanzar paz y tranquilidad, estableciendo límites frente a especulaciones y rumores que podrían reavivar el conflicto.

“Quiero paz y tranquilidad, no me van a hacer pelear con mi hija”, dijo la también excongresista al ser entrevistada por “América Hoy”. Como se recuerda, Díaz acusó a Polo de no cumplir sus responsabilidades por tener problemas financieros, hecho que Flor negó inmediatamente en redes sociales, descartando estar endeuda, tal como aseguró su madre. “Manejo mis finanzas con responsabilidad”, afirmó.

La reconciliación entre ambas ocurrió tras un encuentro donde se abrazaron, según dijo Susy. “Mi hija me abrazó cuando llegué de viaje”, relató Susy, asegurando que no desea reavivar la polémica. “Pregúntenme a mí de mi vida, ella tiene que responder por la suya”, comentó luego.

Al ser entrevistada por Janet Barboza, Susy reafirmó su decisión de no participar en más confrontaciones, especialmente cuando se trataba de su hija. “No me van a hacer pelear con mi hija. Pregúntenme a mí de mi vida, ella es la que tiene que responder sobre su vida. Yo también tengo vida, ¿o no tengo vida?”, afirmó Díaz, en respuesta a la conductora.

Susy Díaz venderá 13 prendas de su colección





La exvedette no solo ha sorprendido con su reconciliación familiar, sino también con el anuncio de una venta especial de prendas icónicas que marcaron su paso por la televisión y política. Díaz venderá 13 de sus atuendos más representativos, entre los que se incluyen vestidos de gala y trajes que lució en programas, como en “El valor de la verdad”.

Por ello, el negocio se realizará en la plataforma Resikla, especializada en compra y venta de ropa de segunda mano, y estará disponible desde el 6 hasta el 25 de diciembre. Susy resaltó que los interesados podrán negociar los precios de sus prendas.

