Flor Polo y Néstor Villanueva mantuvieron muchos años de relación que llegaron a su fin después de varios problemas en su haber. En ese sentido, Polo utilizó las cámaras de ‘América Hoy’ para despotricar contra su ex pareja, ya que, según dice, este no pasa la manutención de sus hijos.

“Le presté 30 mil soles para pagar la inicial de su departamento y aún no me devuelve”, reveló Flor. Confesó también que debe una suma de 11 mil 500 soles de la cochera que pagó Susy Diaz.

“Soy una madre soltera porque no me alcanza para nada. Tiene que pasar semanal 250 soles, pero cuando se le antoja pasa y cuando no quiere no pasa. Pueden pasar 3 semanas y pensé que se iba a poner al día, pero solo me pasó 250 soles”, contó en el programa.

Sin embargo, no contaba con que Villanueva llamaría en ese momento al programa para desmentirla y anunciar que tomará acciones legales en su contra ya que considera difamación lo que acababa de realizar en televisión nacional.

MÁS INFORMACIÓN: Susy Díaz reveló que le depositó dinero a su hija para cubrir los gastos escolares de sus nietos

“Siento tanta pena que salga la madre de mis hijos a decir todo este tipo de cosas, ella no se está dando cuenta que al tratar de defender a su madre sigue perjudicando y difamando”, manifestó el cumbiambero.