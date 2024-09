El psicoterapeuta Tomás Angulo, conocido en la escena local por su visita a diversos programas de televisión, anunció el fin de su amistad con Magaly Medina tras varias semanas de tensiones, polémicas discusiones mediáticas y un enfrentamiento legal que se ha puesto en marcha.

En una reciente transmisión en vivo en sus redes sociales, Tomás Angulo dejó en claro que no volverá a hablar de Magaly Medina y que cualquier proceso legal será manejado de forma exclusiva por sus abogados. Además, aseguró que su vinculo amical está totalmente roto.

“Yo no me voy a colgar de Magaly. Soy un profesional con más de 20 años de trayectoria en la televisión, y lo que soy lo he logrado por mi propio esfuerzo. No me considero un divo, no necesito de escándalos para seguir con mi carrera”, aseguró Angulo.

“El juicio seguirá su curso, la demanda está en marcha, pero no volveré a hablar de esa señora. Para mí, la amistad que tuvimos (con Magaly Medina) terminó definitivamente”, añadió el psicoterapeuta, quien le envió una carta notarial a la conductora de “Magaly TV, la firme”.

Carta notarial que Tomás Angulo envió a Magaly Medina por difamación | Foto: Instagram: @abogadagretahernandez

¿Por qué se enfrentaron Tomás Angulo y Magaly Medina?

El incidente ocurrió hace algunas semanas, cuando Tomás Angulo visitó el set de “Magaly TV, la firme” y protagonizó una fuerte controversia que desencadenó una fuerte discusión con la presentadora de espectáculos. El hecho escaló hasta un escándalo mediático y muchas críticas de parte de Medina en su programa.

Cansado de las críticas en su contra, Tomás Angulo llevó el asunto a los tribunales, anunciando públicamente su intención de iniciar una demanda por difamación pese a que anteriormente habían declarado ser amigos.

Por su parte, Magaly Medina no se quedó de brazos cruzados y también anunció acciones legales contra el psicoterapeuta. Según la demanda de la presentadora de espectáculos, Tomas Angulo habría utilizado, sin autorización, imágenes suyas en redes sociales y durante sus espectáculos.

“El doctor Angulo ha pasado todos los límites. Ha usado indiscriminadamente mi imagen tanto en sus redes como en sus espectáculos, sin tener autorización para ello. Esto ya lo he puesto en manos de mis abogados, quienes se encargarán de defender mis derechos de autor, ya que yo no le di ningún tipo de permiso para usar mis fotos”, declaró Medina en su programa.

