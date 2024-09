Tomás Angulo, psicoterapeuta conocido por sus apariciones en programas de televisión, recientemente ha interpuesto una demanda por difamación contra Magaly Medina. Esta situación surge luego de la acalorada discusión que tuvo la conductora de televisión con el especialista sobre el caso de Pamela López y Christian Cueva, y luego de que la periodista utilizara su programa “Magaly TV La Firme” para cuestionar el profesionalismo del doctor y calificar sus intervenciones públicas como vulgares.

Ante los duros comentarios que considera dañinos para su reputación, el doctor Tomás Angulo ha optado por buscar una compensación económica de un millón de soles. Esta demanda subraya la tensión entre ambos, reflejando la seriedad con la que Angulo enfrenta las acusaciones de la periodista.

¿CUÁL ES LA MOTIVACIÓN DE TÓMAS ANGULO PARA DEMANDAR A MAGALY MEDINA POR UN MILLÓN DE SOLES?

Después de que Magaly Medina lo acusara de estar inhabilitado para ejercer su profesión y de calificar sus presentaciones públicas como indecentes, el doctor Tomás Angulo reveló al diario El Popular que decidió demandar a la conductora con el objetivo de limpiar su imagen frente a las acusaciones y proteger su reputación profesional, y no con la meta de obtener una ganancia económica.

Si bien es cierto que ha solicitado un millón de soles como reparación civil, el psicoterapeuta dejó en claro que el monto que deba recibir será determinado por un juez, según recoge Infobae Perú.

El terapeuta está siendo asesorado por su abogada en este proceso legal, el cual ha captado la atención del público debido a la notoriedad de los involucrados. La disputa entre Angulo y Medina destaca en el ámbito de los conflictos mediáticos, dado que Medina ya ha estado en el centro de otras controversias legales en el pasado.

Tomás Angulo interpuso una demanda contra Magaly Medina | Foto: Instagram / Composición EC

¿QUÉ ACCIONES LEGALES TOMARÁ MAGALY MEDINA CONTRA TOMÁS ANGULO?

Durante la emisión del programa “Magaly TV La Firme” del 5 de septiembre, la popular ‘Urraca’ abordó la controversia surgida por las imágenes que Tomás Angulo publicó en redes sociales sobre ella. En estas imágenes, el psicoterapeuta insinuaba que Medina había disfrutado y promocionado sus espectáculos en el pasado, por lo que no tiene sentido que recientemente se dedique a criticar sus shows.

Indignada por la situación, Medina declaró que tomará medidas legales contra Angulo, señalando que el uso no autorizado de su imagen en las redes del psicoterapeuta excede los límites del respeto profesional. La conductora enfatizó que este acto constituye una violación de sus derechos y que ha trasladado el caso a sus abogados para proceder con la acción legal correspondiente.

Por otro lado, la conductora también aclaró que, aunque en el pasado hizo ciertos favores promocionando libros y shows de Angulo, fue únicamente por insistencia de él y sin haber leído sus obras o asistido a sus eventos. “Nunca he leído un libro suyo ni he asistido a sus shows, salvo una vez que lo hice por insistencia suya”, dijo Medina, enfatizando que no tiene interés en su trabajo ni en mantener ningún tipo de relación personal con él.