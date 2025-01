El reconocido cantante de cumbia Tommy Portugal se pronunció nuevamente sobre su distanciamiento con Deyvis Orosco. Durante una reciente entrevista en el programa ‘Un día en el mall’, el también actor no se guardó nada al hablar sobre el comportamiento que, según él, caracteriza al “Bomboncito de la cumbia”.

En sus declaraciones, Tommy fue enfático al criticar la personalidad de Deyvis, señalando que tiene una actitud de superioridad frente a otros cantantes de cumbia.

“Siento que él piensa que está en un nivel arriba, top, y que nosotros estamos abajo. Eso es lo que él piensa, no es lo que es realmente. Creo que es su personalidad. Los que lo conocemos, con una simple conversación, te puedes dar cuenta cómo es su forma de ser”, aseguró con firmeza.

Por otro lado, Tommy reveló que, aunque se encontraron recientemente en el programa El Reventonazo de la Chola, no hubo interacción alguna.

“La última vez que nos hemos cruzado fue hace poco en el programa de Ernesto y ahí nomás. No nos saludamos. Yo ahora hablo de él porque se quiso meter conmigo, me quiso bajar mi canción, me entero de que habla de mí. Ya son muchas cosas, cada uno por su lado mejor”, concluyó, dejando claro que prefiere mantener distancia para evitar mayores conflictos.

Cabe recordar que, al parecer, uno de los puntos que marcó el alejamiento entre ambos artistas fue un presunto intento de Deyvis por apropiarse de una de las canciones de Tommy.

“Intentó bajarme la canción, siempre lo dije. Gracias a Dios el compositor no accedió a eso. No entiendo, pero es una actitud que no se debe hacer”, señaló Portugal.