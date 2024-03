Vanessa López reveló que Carlos ‘Tomate’ Barraza le envió un documento a su domicilio pidiéndole la reducción de la pensión de alimentos de su hija Emiliana. Añadió que su pequeña tiene el mismo monto desde que ellos se separaron como pareja.

“Es la tercera vez que intenta hacer la reducción de alimentos. Voy a contestar la demanda a través de mi abogado. El documento llegó recién hace dos días a mi domicilio”, dijo en diálogo con Trome.

“Me parece totalmente miserable de su parte, supuestamente un padre siempre quiere lo mejor para su hija y, bajarle la pensión, con la intención de pensar que eso me afecta a mí, es tonto. Emiliana tiene ese monto (2 mil 500) desde que nos separamos, es ilógico que no quiera pasarle lo que le corresponde. Al contrario, creo que debería subirle (la pensión) porque no alcanza algunas veces”, agregó.

Por otro lado, López indicó que Barraza quiere la reducción de la pensión de alimentos porque “no tienen el nombre de la orquesta y que no trabaja más en la radio”. Sin embargo, indicó que el cantante ganaría el monto acordado en un solo concierto dado.

“Como Magaly (Medina) mostró en su programa, trabajo gracias a Dios no le falta (a Carlos Barraza) y con una tocada ya tiene la pensión de mi hija. Me gustaría que él mismo se dé cuenta del gasto que es tener una niña chiquita, él sabe con exactitud mis gastos”, añade.