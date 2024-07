La octava temporada de “El gran chef famosos” ya tiene un campeón y ese es Yaco Eskenazi, quien desde el inicio fue uno de los favoritos de la temporada. La sazón del empresario se impuso a la de Santiago Suárez, quien quedó en segundo puesto, y Brenda Carvalho en tercero.

Tras varios minutos de suspenso, José Peláez abrió el sobre tornasolado y leyó en voz alta el nombre del exguerrero, quien se mostró emocionado al obtener el primer lugar luego de ser eliminado y haber regresado en el repechaje.

Ante la noticia, sus compañeros corrieron a abrazarlo y felicitarlo. En esta oportunidad, lamentablemente, los familiares de Yaco Eskenazi no pudieron presentarse en el set de televisión. Natalie Vértiz también fue la gran ausente , aunque los cibernautas presumen que no asistió por su contrato con América Televisión.

“Estoy sorprendido y es una sorpresa. Yo sentía que Brenda Carvalho era la favorita. El tipo de televisión que hacen es para sacarse el sombrero. No voy a olvidarme nunca, Giacomo, de la lección que me diste en dos palabras y que gracias a la vida lo tomé bien. Con humildad aprendí y recordé que nunca me fue bien en el colegio ni nada porque no quería escuchar a nadie y según yo siempre sabía todo, pero aquí entendí que no sabía nada”, comentó segundos antes de conocer los resultados.

Lleno de emoción y rodeado de sus amigos, Yaco Eskenazi levantó la ‘Olla de oro’ y se consagró campeón de la octava temporada de ‘El Gran Chef: Famosos’, el presentador de televisión le ganó en la final al actor Santiago Suárez. (Video: América TV)





¿Quiénes fueron los participantes de la octava temporada?

Yaco Eskenazi

Santiago Suárez

Brenda Carvalho

Karina Borrero

Leyla Chihuán

Ivana Yturbe

Cielo Torres

José Miguel Argüelles

Arianna Fernández

Cinthia Gutiérrez

Julinho

Jonatan Rojas