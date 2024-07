El exfutbolista Jefferson Farfán ofreció una entrevista al programa Reporte Semanal y habló sobre diversas facetas de su vida personal. Por si fuera poco, también habló sobre cómo le gustaría que sea su próxima pareja.

La conductora Maritere Braschi puso en aprietos a la ‘Foquita’ al preguntarle que cualidades debe tener una mujer para ser su pareja. El exfutbolista aclaró que él no busca nada en especial, solo que sea auténtica.

“Lo que Dios me mande (Pero, debe haber alguna característica) Que tenga dos ojos, dos manos (se ríe) (¿Cariñosas?) No, lo que Dios me mande, no soy exigente”, aseguró el exdelantero nacional.

En la misma entrevista con Reporte Semanal, Jefferson Farfán reveló que se hizo la vasectomía; sin embargo, también confesó que hizo una reserva de espera por si en el futuro aparece la “mujer elegida” con quien desee tener otro hijo.

Por otro lado, la ‘Foquita’ confesó que fue muy “doloroso” perderse la niñez de sus hijos por su carrera futbolística; sin embargo, gracias a su trabajo ellos pueden tener una mejor calidad de vida.

“Han sido momentos dolorosos. No estar en fechas especiales con mis hijos, al igual que con mi madre y la familia, porque el fútbol te quita mucho tiempo. Después ves los frutos de alguna manera”, contó el exdelantero nacional.

“Ahora que estoy más libre comparto más con mis hijos, más con mi hija menor y de verdad eso me llena de felicidad, porque estar fuera y no compartir con tus hijos es complicado, es doloroso”, agregó.