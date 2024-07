No se esconden y, por el contrario, caminan juntos de la mano por la calle para dejar en claro que ¿regresaron? De acuerdo al portal Trome, Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos aprovecharon el último fin de semana para divertirse en un espectáculo circense.

Como se recuerda, ellos terminaron por un episodio de violencia que denunció la modelo entre lágrimas; sin embargo, al parecer, este cuestionable capítulo ya quedó atrás y ahora están nuevamente juntos pese a las críticas.

Hace solo unos días, las cámaras de ‘Todo se filtra’ se encontraron con la pareja en el distrito de Pueblo Libre. Ellos estaban sonrientes, de la mano y a punto de ingresar a un gimnasio.

La modelo quiso responder ante las cámaras, pero el boxeador siguió con su camino e impidió que ella brinde detalles.

Denuncian a Jonathan Maicelo

En el mes de mayo, un empresario denunció a Jonathan Maicelo por estafa en Estados Unidos . Según relató al programa de Magaly Medina, el boxeador le vendió un local con la licencia suspendida, motivo por el que no podía operar. Ante este inconveniente, Vladimir Allende pidió que le devuelvan su dinero .

“Maicelo es una rata, que me devuelva la plata lo antes posible. El dinero que le hemos dado casi 33 mil no está. No quieren responder”, reclamó el afectado.