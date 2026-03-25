Las cámaras de espectáculos no descansan y esta vez han sus reflectores en Jonathan Maicelo. El exboxeador y empresario fue captado en una situación sumamente comprometedora dentro de una discoteca, donde los besos y las muestras de afecto con una joven desconocida fueron los protagonistas de la noche. Las imágenes, capturadas el pasado 21 de marzo, muestran una faceta romántica que el ‘Batan’ no dudó en exhibir en un box privado. Este nuevo episodio en la vida sentimental del deportista ha generado una ola de comentarios en redes sociales, especialmente porque hace apenas unos meses se lucía con otra pareja en programas de televisión. La identidad de su nueva acompañante ha despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes analizan cada detalle de las recientes interacciones en plataformas digitales. Descubre a continuación quién es la mujer que ha conquistado el corazón del boxeador y los detalles detrás de este inesperado romance.

¿QUIÉN ES LA JOVEN QUE APARECE EN EL VIDEO CON JONATHAN MAICELO?

La mujer que ha acaparado las portadas junto al empresario es Dayana, una creadora de contenido digital que cuenta con 29 años de edad. Según los reportes periodísticos, ella no es ajena al mundo de las comunicaciones, pues en el año 2021 estuvo al frente de un espacio televisivo en la ciudad de Arequipa. Actualmente, se dedica a gestionar su comunidad en redes sociales, plataforma donde no ha dudado en mostrar la cercanía que mantiene con el círculo íntimo de Maicelo.

El encuentro que desató los rumores ocurrió el pasado 21 de marzo, cuando ambos fueron filmados en el área de boxes de una discoteca. En dichas imágenes, se observa a la influencer arequipeña abrazando efusivamente al deportista mientras disfrutan de la música. De acuerdo con lo difundido por ‘Q’Bochinche’, “las imágenes muestran al exboxeador besándose con Dayana”, lo cual confirma que el vínculo entre ambos trasciende una simple amistad.

Por si fuera poco, el propio Jonathan alimentó las sospechas el 24 de marzo al subir una fotografía en su vehículo donde se apreciaba su mano entrelazada con la de una mujer, gesto que sus fanáticos interpretaron como una confirmación indirecta de este nuevo capítulo en su vida.

¿CUÁNTOS AÑOS SE LLEVAN MAICELO Y SU NUEVA PAREJA?

Uno de los puntos que más debate ha generado entre los usuarios de las redes sociales es la brecha generacional entre la pareja. Mientras que el exboxeador ya alcanzó los 42 años, la influencer arequipeña cuenta con 29, estableciendo un margen de 13 años entre ambos, según informa el diario La República.

¿QUÉ PASÓ CON LAS RELACIONES ANTERIORES DEL EXBOXEADOR?

Este nuevo ‘ampay’ resulta sorpresivo debido al historial reciente de Maicelo. En mayo de 2025, el deportista presentó formalmente a una joven llamada Lucero en el set de “el programa ‘La noche habla’, tras su participación en ‘El valor de la verdad’”.

Este historial se suma a la mediática y accidentada relación que sostuvo previamente con la modelo Samantha Batallanos, un vínculo que “terminó en medio de una polémica y una denuncia por parte de la también figura televisiva”. Con estas nuevas imágenes, queda claro que Maicelo ha decidido cerrar capítulos pasados para iniciar una etapa distinta junto a la joven influencer.