"Game of Thrones": lazos de sobrevivencia y conveniencia

Es inevitable: una serie maratónica como "Game of Thrones" termina teniendo sus propios códigos, como si en ella se hablara un idioma extraño.

A los no iniciados que recién se asomen a "Game of Thrones", muchas cosas les pueden parecer incomprensibles. Pero sin ánimo de que suene a una contradicción, un punto a favor de la serie es que, para ese público novato, la historia igual se entiende. No hay mayor misterio en que el enemigo avance y en la pregunta celeste por excelencia de la ficción: ¿quién se quedará con el trono de hierro?

Acaba de arrancar la temporada final de "Game of Thrones" y cinco episodios aguardan su estreno (los domingos a las 8 p.m. por HBO). Comprender las lealtades y odios que vinculan a sus personajes permite un disfrute mayor de su consumo. Lo que sigue es una explicación al respecto.

1. Jon Snow (Kit Harington) y Danaerys Targaryen/Khaleesi (Emilia Clarke). Es el lazo estelar de la serie. Khaleesi apoya a Snow, por lo que este le debe lealtad a ella como reina. Pero Snow ha descubierto el origen de su propia sangre. Las preguntas caen por sí solas: ¿Khaleesi sabrá responder con la misma lealtad? ¿Quién se quedará con el trono?

2. Favores y tensiones. Snow le debe mucho a las familias del norte que lo nombraron rey, pero estas se han resentido ya que él se ha "arrodillado" ante Khaleesi (aún no entienden del todo que los despiadados caminantes blancos están a la vuelta de la esquina y siguen enfrascados en antiguas disputas).

Seguimos: los habitantes más allá del muro están con Snow porque este apostó por ellos, mientras los demás creían que eran unos salvajes. Snow le debe mucho a Sansa (Sophie Turner) porque ella hizo una convocatoria estratégica para revertir el escenario desesperanzador de la batalla de los bastardos. Y Khaleesi escucha a Tyrion (Peter Dinklage) porque este supo moderar su ímpetu y aconsejar a la Madre de los Dragones a que se ponga a negociar, en lugar de llevar fuego y sangre a Westeros.

3. Los enconos: Cersei (Lena Headey) detesta a Khaleesi porque quiere robarle el trono. Cersei también odia a su hermano Tyrion por haber matado a su padre, afectado el futuro de los Lannister y, en consecuencia, permitido indirectamente la muerte de dos de sus hijos.

El gélido Rey de la Noche (Vladimir Furdik), líder de los caminantes blancos, odia a los vivos y busca su conversión, aunque le tiene especial ojeriza a tres jugadores: a Jon Snow, como representante de la resistencia; a Khaleesi y sus dragones, representantes del Fuego; y a Bran (Isaac Hempstead-Wright), 'El Cuervo de Tres Ojos', cuyo poder es, quizá, el único que puede rivalizar con el suyo.