"Ibiza": una película tan mala que Netflix podría ser demandada | FOTOS

Hace una semana se estrenó "Ibiza" en la plataforma de streaming Netflix y las críticas contra la película no paran. Incluso, podría ser demandada por parte de Junta de Turismo de ese archipiélago.

La película cuenta la historia de una treintañera soltera que viaja a Barcelona y a Ibiza junto a sus dos mejores amigas. Al inicio es por un viaje de negocios, pero se convierte en una aventura de fiestas nocturnas y alcohol. En alguna de esas fiestas, se enamora de un DJ famoso. Viaja a Ibiza en su búsqueda, dejando de lado su trabajo.

Esta historia de excesos ha traído críticas por parte de la Junta de Turismo, quienes creen que “no se adecua a la cultura” de Ibiza.



-No fue grabada en Ibiza-



Aunque la película, dirigida por Alex Richanbach, y producida por Will Ferrell y Adam McKay, tiene como nombre Ibiza, no fue grabada en el archipiélago.

Las autoridades del lugar al conocer el libreto no estuvieron de acuerdo con lo que se mostraría en el filme. No querían que se siga estereotipando a esa ciudad, ya que es más que solo fiestas y alcohol. Los 'showrunners' decidieron grabarla en Barcelona y Croacia.

"La película va demasiado lejos, no solo porque no se ajusta a los paisajes de la isla (al no haber sido rodada ahí), sino también por la imagen que da de la cultura, la gente e, incluso, la música", afirma la Junta de Turismo.

-Elenco-

Gillian Jacobs, Vanessa Bayer y Phoebe Robinson son las protagonistas del filme, y Richard Madden, el actor que da vida a Rob Stark en "Game of Thrones", también participa en el largometraje como el famoso DJ.