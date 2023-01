El contenido coreano ha tenido gran éxito en Netflix, con más del 85% de los usuarios del servicio de streaming en Latinoamérica eligiendo ver un k-drama en 2022.

Es por esa razón que la plataforma ha decidido expandir sus producciones del país asiático, anunciando para este 2023 de 34 programas de diversos tipos, entre conocidas series y nuevas ofertas.

La sobrevivencia se ha convertido en un tema frecuente de las series coreanas más populares y este año continuará con la tendencia con shows como los días oscuros de batallar monstruos en el año 1945 con “Gyeongseong Creature”, las dificultades para respirar con la serie de ciencia ficción “Black Knight” o protegiendo la dinastía Joseon de los esfuerzos colonizadores japoneses durante el drama “Song of the Bandits”. Adicionalmente, tendremos el regreso de populares series como “Sweet Home”, “D.P.” y la historia de revancha “The Glory”.

Otras series que llegarán este 2023 son los romances “A Time Called You”, “Behind Your Touch”, “Crash Course in Romance”, “Destined With You”, “Doona!”, “King the Land”, “Love to Hate You” y “See You In My 19th Life”; los dramas “Daily Dose of Sunshine”, “Queenmaker”, “The Good Bad Mother”; y las serie de misterio e intriga “Bloodhounds”, “Celebrity” y “Mask Girl”.

No solo series estarán en el catálogo, con al menos seis películas programadas a estrenarse este 2023, entre ellas la cinta de ciencia ficción “JUNG-E”, la película de asesinos “Kill Boksoon”, el thriller “Believer 2″, la película de venganza “Ballerina”, la película biográfica “The Match” y la película de intriga cibernético “Unlocked”.

Adicionalmente veremos algunos ‘realities’ como “Physical:100″, “Siren: Survive the Island”, “Zombieverse”, “Nineteen to Twenty” y “The Devil’s Plan”.

Cuáles fueron los títulos coreanos que llegaron al Top 10 este 2022 en el Perú