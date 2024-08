Rodrigo Egües es un observador perspicaz, especialmente cuando se trata de las cosas que lo entusiasman. Durante su noviazgo con Mayte Savaresse, quien hoy es su esposa, pasaban largas horas viendo programas gastronómicos en el cable, y aunque ella no tenía un interés particular en la cocina, disfrutaba de esos espacios. ¿Qué lograba esa conexión? El empresario y creador de contenido comprendió que no era la cocina en sí lo que la atraía, sino el vínculo que se generaba a través del entretenimiento y el placer del apetito. Bajo esta experiencia, decidió crear Alacocina TV, un canal enfocado en aquellos que “no necesariamente les gusta cocinar”.

Alacocina TV nació el 1 de setiembre del 2016 con el espíritu de ser una propuesta de entretenimiento que no da clases de cocina peruana. Fue creado para divertir alrededor de la comida las 24 horas del día y los 365 días del año.

“Desde el día uno teníamos clarísimo que queríamos ser un canal de entretenimiento gastronómico con mucho orgullo hecho en Perú con talentos peruanos, pero trascender a los platos y más que nada al talento. En Perú el tema foodie lo tenemos en el ADN. A los peruanos nos encanta hablar de comida, de la nuestra, y también probar nuevos sabores”, explica el director ejecutivo y fundador de Alacocina TV.

Desde el primer momento, Egües tuvo claro que quería crear un medio escalable, con la ambición de llegar a toda Latinoamérica, al mercado hispano en Estados Unidos, e incluso producir contenido en inglés. Sabía que para lograrlo, debía adoptar un enfoque plural y accesible, evitando concentrarse demasiado en la cocina peruana, ya que algunos platos podrían no ser comprendidos por audiencias en otros países.

Así, decidió que Alacocina TV se centraría en diferentes tipos de gastronomía, como la pasta, los mariscos, y la parrilla. Sin embargo, reconoció que, al estar en Perú, la rica tradición culinaria del país siempre tendría un lugar destacado en sus programas.

Después de casi ocho años, Alacocina TV ha logrado expandirse exitosamente, transmitiéndose en países como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, y más.

Alacocina TV está al aire las 24 horas, con una combinación de repeticiones y estrenos. Además de contar con presencia en cable a través de DirecTV, Claro TV y Tigo en el Perú y extranjero; tiene presencia digital en plataformas como YouTube (1 millón de visitas mensuales en promedio) Facebook y TikTok. A ello se suma su participación en Latam Airlines y Copa, además de streaming OTT, como Pluto TV, y otros 13 más.

"Studio Cocina"

Egües, como director editorial, sigue guiando la visión creativa del canal. Actualmente, están enfocados en tres programas: “Pescado Desconocido” con el chef Kumar Paredes, “Comfort Food” con Ignacio Barrios, y “Studio Cocina” con Gabriel Calvo y Francesco de Sanctis. Este último se encuentra en una etapa renovada, 2.0, con artistas invitados. Va de lunes a jueves de 12: 30 p.m. a 1:30 p.m..

“Desde que Rodrigo tuvo la idea de crear ‘Studio cocina’, pensó en Francesco y en mí para la conducción. Me contactó por LinkedIn, nos reunimos, me contó sobre el proyecto, y acepté de inmediato”, comenta Calvo.

“Conozco a Rodrigo desde 2018, juntos hicimos ‘Fuera de carta’. La primera vez que escuché sobre ‘Studio cocina’ fue después de la pandemia. Participar en vivo y en directo en esta nueva propuesta, que además busca conectar con los millennials, ha sido un reto”, asegura de Sanctis.

Gabriel Calvo y a Chef Francesco de Santics, conductores del programa Studio Cocina. (Foto: Alessandro Currrino) / ALESSANDRO CURRARINO

Entre sus próximos proyectos, Rodrigo Egües planea producir contenido en inglés para ingresar al mercado estadounidense, abrir oficinas comerciales en Chile y Colombia, y continuar expandiéndose por Latinoamérica. “La visión de futuro que tenemos es ambiciosa”, sentencia con determinación.