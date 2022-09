En streaming y cadenas televisivas. Los Premios Emmy 2022 se realizarán este lunes 12 de septiembre y una de las categorías más importantes es Mejor serie cómica, donde ocho producciones se enfrentan por el galardón.

El período de elegibilidad para la esta entrega de los premios Emmy serán los shows que se emitieron entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022. Aquí los detalles de los competidores a Mejor serie cómica.

“Abbott Elementary”

La serie de ABC tuvo buena recepción por parte del público, por lo que no fue sorpresa que se posicione como una de las producciones que competirá por Mejor serie de comedia por su primera temporada emitida.

Esta primera entrega muestra a un grupo de profesores de una escuela pública de Filadelfia. Ellos cuentan con poco presupuesto, pero los maestros están decididos a brindarle el apoyo necesario a sus alumnos para salir adelante.

“Barry”

Producida por HBO, “Barry” ha conseguido una nominación a esta importante categoría con la emisión de su tercera temporada. Además, compite en otras 13 categorías de los Premios Emmy 2022.

Esta nueva entrega muestra a Barry Berkman, el infante de marina convertido en asesino a sueldo, quien ahora tendrá como leitmotiv la búsqueda de la redención y el perdón.

“Curb Your Enthusiasm”

Otra de las series de HBO que compite en esta categoría. “Curb Your Enthusiasm” no es nuevo en los Emmy, ya que diez de sus once temporadas han recibido nominaciones (la excepción fue la primera estrenada en el año 2000).

La ficción creada por Larry David estrenó su onceava temporada en octubre pasado, que estaba ambientada en el Estados Unidos pospandémico, por lo que el humor negro que caracteriza a la serie tiene alcances en ese sentido.

Jon Hamm, Seth Rogen, Woody Harrelson, Bill Hader, Kaley Cuoco, Lucy Liu fueron algunos de los famosos invitados en esa temporada.

“Hacks”

Con 17 nominaciones, la tercera serie de HBO nominada a esta categoría se impone como una de las favoritas a ganar el galardón. La segunda temporada de “Hacks” podría sorprender en los Premios Emmy 2022.

Deborah Vance (Jane Smart) y Ava (Hannah Einbinder) deberán solucionar sus diferencias en el transcurso de los ocho episodios donde, además, se les verá sumergidas en un viaje por la carretera.

“The Marvelous Mrs. Maisel”

La ficción creada por Amy Sherman-Palladino para Amazon Prime obtuvo 12 nominaciones en la edición 74 de los Premios Emmy.

La serie “The Marvelous Mrs. Maisel” narra la historia de la historia de una ama de casa que descubre que posee una habilidad especial para la comedia en vivo. En la cuarta entrega, el futuro artístico de Midge es cierto, ya que la gira con Shy se canceló luego de que ella realizará bromas sobre su sexualidad, algo que para la época en que está ambientada la serie es un problema.

“Only Murders in the Building”

El éxito de Hulu " Only Murders in the Building " estrenó su segunda temporada mientras se realizaba la votación de los Premios Emmy 2022 y se convirtió en una fuerte contendiente al galardón.

La serie sigue a tres vecinos Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) y Oliver (Martin Short), quienes intentan resolver el misterio de un asesinato en su edificio de apartamentos de la ciudad de Nueva York, utilizando las habilidades que han adquirido al escuchar podcasts sobre el tema. En esta segunda entrega, ellos deberán descubrir al asesino de Bunny Folger, la presidenta de la junta del Arconia.

“Ted Lasso”

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión ha nominado a la serie de Apple TV+ “Ted Lasso” por su segunda temporada que se estrenó el 23 de julio del año pasado vía streaming.

La comedia original tuvo éxito entre los espectadores con los 12 episodios que transmitió en su segunda entrega. Esta serie sigue a Ted Lasso, el entrenador de fútbol del AFC Richmond. Al final de la primera temporada, el club descendía de la Premier League al campeonato, por lo que la nueva entrega está llena de sorpresas.

“What We Do in the Shadows”

La serie de FX se ha posicionado con siete nominaciones por su tercera temporada en la importante gala que premia lo mejor de la televisión en el último año.

Esta nueva entrega de “What We Do in the Shadows” es una continuación directa de la segunda temporada en la que la tropa vampírica formada por Nandor (Kayvan Novak), Nadja (Natasha Demetriou) y Lazslo (Matt Berry) de que su sirviente, Guillermo (Harvey Guillén), proviene de un noble linaje de cazadores de vampiros.

La producción ganadora a Mejor serie dramática se conocerá el próximo lunes 12 de septiembre, día en el que se realizará la ceremonia principal de los Emmy 2022.