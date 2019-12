El brasileño reconoció que no le gusta hablar de su ex compañero Lionel Messi como el mejor jugador de la historia, luego de ser consultado por el sexto Balón de Oro que ganó el argentino. “Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona​. No me gustan las comparaciones, porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia: ahí están Diego Maradona, Pelé, Ronaldo…” señaló el brasileño en su visita a México para un partido exhibición. [Fuente: EFE]