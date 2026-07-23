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Descubre la FIL Lima 2026 en Surco: el nuevo hogar de las letras peruanas
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Descubre la FIL Lima 2026 en Surco: el nuevo hogar de las letras peruanas
La FIL Lima 2026 ha inaugurado su nueva sede en Surco, ¡celebrando 30 años de historia! Más de 70 editoriales están presentes, ofreciendo desde clásicos hasta el popular manga. Un evento imperdible para los amantes de la lectura.
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