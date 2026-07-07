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Julio Velarde acepta el reto de liderar el BCR por un nuevo periodo
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Julio Velarde acepta el reto de liderar el BCR por un nuevo periodo

Julio Velarde continuará al frente del Banco Central de Reserva por cinco años más. La presidenta electa, Keiko Fujimori, manifestó su alegría al confirmarse su permanencia en este cargo clave para la economía peruana.

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