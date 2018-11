La firma Dolce & Gabbana es acusada de racista y esta es la razón

Un nuevo día, una nueva polémica en las redes sociales. Esta vez es el turno de la firma de moda italiana, Dolce & Gabbana, que ha sido tildada de racista por una serie de publicidades compartidas en su cuenta de Instagram esta semana. La situación ha empeorado aún más con las declaraciones posteriores de Stefano Gabbana, cofundador de la firma, insultando al país asiático y causando así, que el gigante 'fashionista' cancele su desfile en Shangái, el cual iba a ser su evento más importante del año.

Todo comenzó con una serie de videos promocionales del desfile que la firma publicó en sus redes sociales. En los clips, se puede distinguir a una modelo china que intenta comer pizza, cannolo y pasta usando los tradicionales palitos chinos. La serie de videos enfadó a miles de usuarios en las redes sociales y fue tildada de racista y sexista. Al cabo de unas horas del estreno de los clips, las redes sociales de la firma italiana se llenaron rápidamente de comentarios negativos que no han cesado aún.

Ante la situación, Dolce & Gabbana anunció que el desfile que iba a darse en Shangái ese mismo miércoles había sido cancelado. El evento iba a ser la vitrina ideal para presentar su nueva colección 2019 a mercados chinos, que cada día se vuelven más vitales en la industria de la moda mundial. Horas antes, decenas de celebridades y famosos ya habían anunciado que no asistirían al desfile luego de ver aquellos videos promocionales.

Pero, espera, eso no fue todo. Horas después del escándalo de los videos, unos 'screenshots' sorprendieron (aún más) a la comunidad 'fashionista'. En las imágenes se puede leer una supuesta conversación via Instagram entre Stefano Gabbana y una ciudadana china en la que el diseñador llama a China: "un país de mierda".“De ahora en adelante, en todas las entrevistas que haga a nivel internacional, diré que el país de [cinco emoticones de heces] es China”, escribió Gabbana.

Los mensajes se han vuelto virales en las redes sociales y han despertado el descontento de miles de usuarios. A pesar que la casa asegura que sus redes sociales han sido objetos de piratas informáticos y niegan rotundamente esos mensajes, la comunidad internauta parece no creerles para nada.

“Lamentamos cualquier molestia causada por estas publicaciones no autorizadas. No tenemos nada más que respeto por China y su pueblo”, señaló la firma en un comunicado. Sin embargo, como sabemos, este no es el primer escándalo de Stefano Gabbana. Años anteriores, el diseñador ha tenido una fuerte pelea con Miley Cyrus y algunos problemas con Selena Gómez por llamarla "fea". ¿Será el fin de la firma o solo una mala racha? Pronto lo sabremos.