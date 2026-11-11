De las palabras a la realidad: la mirada que necesita nuestro país

Las recientes reflexiones del papa León XIV han abierto una valiosa conversación al recordarnos que la naturaleza y los animales también forman parte de una casa común que merece respeto y cuidado. Sin embargo, este mensaje invita a mirar hacia adentro y contrastar esa compasión con una realidad que nos toca de cerca.

En el Perú, la cifra es contundente: según estimaciones de organizaciones de bienestar animal y estudios del sector, más de 6 millones de perros y gatos se encuentran en estado de abandono, deambulando por calles de la costa, la sierra y la selva.

El verdadero reto como sociedad no está solo en preparar una cálida bienvenida a los visitantes, sino en dejar de normalizar la desprotección de quienes comparten nuestro día a día sin tener voz.

Quien maltrata a un animal no sabe lo que es amar

Frente a la normalización de la crueldad urbana, las palabras del Papa han sido concisas y directas, desmarcándose de cualquier visión utilitarista de la fauna. En diversas intervenciones, ha señalado con firmeza que el respeto a la vida no admite excepciones geográficas ni jerarquías de indiferencia:

«Todas las criaturas son amadas por Dios y dignas de amor y respeto».

Para León XIV, el trato dispensado a los animales funciona como un termómetro infalible de la salud espiritual de una comunidad. En múltiples ocasiones, ha enfatizado una sentencia que duele por su absoluta claridad: quien maltrata a un animal no sabe lo que es amar. Reconociendo que la crueldad hacia un ser indefenso corrompe la capacidad de empatía del propio ser humano. El maltrato callejero, el abandono de cachorros en cajas y la apatía institucional ante los albergues desbordados son heridas morales que ninguna cumbre política o visita oficial logra disimular.

El refugio de la compasión: el milagro que claman los albergues

La ruta del Papa por el Perú —que comprenderá desde la solemnidad de Lima y Callao hasta la calidez de Chiclayo, Cusco y Pucallpa— movilizará la fe de millones de ciudadanos. Pero la verdadera prueba de fuego de esa fe no reside en las plazas colmadas, sino en la capacidad de traducirlas en actos tangibles de misericordia.

Hoy, los albergues de animales en el Perú operan al límite de sus capacidades, sostenidos por voluntarios y organizaciones como WUF que trabajan a diario contra la corriente. El verdadero cambio para estos lugares será un compromiso colectivo donde la adopción sea la primera opción y la protección sustituya a la indiferencia.

Un gesto de ternura que lo dice todo: el contacto directo y el afecto transforman la vida de los animales rescatados. Como recuerdan las reflexiones pontificias, todas las criaturas son dignas de amor y respeto. Foto: WUF

Un acto de fe: cuidar a los más puros

En la tradición franciscana, la creación es un reflejo de la divinidad y un mandato de custodia amorosa. Por eso, en estos días de visita histórica, mirar hacia abajo —hacia ese perro o gato que aguarda en una calurosa esquina o en un albergue limeño— es el acto de fe más coherente que podemos ofrecer.

La verdadera grandeza de una sociedad se mide en cómo trata a los más indefensos. No te limites a esperar el milagro: sé parte de él. Encuentra a tu próximo compañero en wuf.pe/adopta, apadrina a un peludo sumándote a wuf.pe/clubwuf o realiza una donación única a favor de nuestros animales más indefensos al yape 915169875. Cada acción transforma la vida de cientos de animales que hoy solo esperan una oportunidad para empezar de nuevo.