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Resumen

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La expectativa nacional ante los discursos de la visita pontificia abre una reflexión sobre nuestra brújula moral como sociedad. Los pronunciamientos sobre el cuidado de la «casa común» invitan a mirar con empatía a los más indefensos.
La expectativa nacional ante los discursos de la visita pontificia abre una reflexión sobre nuestra brújula moral como sociedad. Los pronunciamientos sobre el cuidado de la «casa común» invitan a mirar con empatía a los más indefensos.
Por Bianka Salazar Andrade

Las recientes reflexiones del papa León XIV han abierto una valiosa conversación al recordarnos que la naturaleza y los animales también forman parte de una casa común que merece respeto y cuidado. Sin embargo, este mensaje invita a mirar hacia adentro y contrastar esa compasión con una realidad que nos toca de cerca.

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