Todos hemos sentido curiosidad o celos por las anteriores relaciones que ha tenido nuestra pareja, pero cuando estos celos se convierten en un reproche constante, ya se convierten en un problema. Esto, según la psicóloga, Laura Moratalla, se denomina el Síndrome de Rebeca, una condición con características patológicas en la que una de las personas que conforman la pareja (o en ocasiones ambos) siente un elevado nivel de celos hacia las anteriores relaciones de sus parejas.

Asimismo, la experta señaló al Diario ABC, que este síndrome se vuelve una patología cuando existe algún tipo de obsesión o pensamientos recurrentes (comparaciones, preocupación, inquietud, inseguridad, etc.) sobre la pareja o parejas anteriores con las que la nuestro enamorado o novio ha mantenido una relación. Cabe resaltar que no existen motivos que avalen los celos, ya que la pareja no se los ha dado.

¿Por qué se producen los celos?

Si bien aún no se ha especificado las razones ni los detonantes por las que se producen, según la experta se podría identificar algunas razones:

Baja autoestima.

Inseguridad.

Falta de confianza.

La propia pareja o el entorno le han fomentado, de manera consciente o inconsciente, la inseguridad en la persona hablando de las relaciones anteriores o realizando comparaciones de manera repetitiva.

Ahora bien, una vez que se ha identificado ese tipo de celos, es importante ponerlo en práctica para poder trabajarlo y mejorar.

Tratamiento del Síndrome de Rebeca

Así, según indica Moratalla, estos son algunos de los pasos que se deben dar comenzar a trabajar sobre el llamado síndrome de Rebeca: