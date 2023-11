Según la Organización Panamericana de la Salud, más del 50% de las defunciones por cardiopatía y accidentes cerebrovasculares (ACV), así como la discapacidad, pueden prevenirse mediante acciones sencillas y costo efectivas, las cuales ayudarán a que el paciente logre disminuir los factores de riesgo modificables, como la obesidad y el tabaquismo. Sin embargo, a pesar de la magnitud de esta información, los ACV continúan siendo la segunda causa de muerte en el planeta , de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

El Dr. Jorge Gavidia, neurólogo de la Clínica Anglo Americana, explica que un accidente cerebrovascular es un evento neurológico de emergencia que pone en riesgo la vida del paciente e, incluso, puede generar una secuela neurológica discapacitante. “Esto se debe a que todas las funciones de la actividad humana parten desde el cerebro, como pensar, caminar, reirse o calcular”, aclaró en diálogo con Bienestar.

Asimismo, el Dr. Rafael Barreda, gerente de Investigación Médica de Pacífico Salud, especificó que el ACV se produce debido a la interrupción del flujo de la sangre a una parte del cerebro. Esta obstrucción puede darse debido a dos mecanismos. En primer lugar, el accidente isquémico hace referencia a cuando el vaso sanguíneo se obstruye , en lo general, por un coagulo, lo que genera que no llegue oxígeno a ese territorio. Por otro lado, un derrame cerebral hemorrágico se da cuando el vaso sanguíneo se rompe y causa un sangrado dentro del mismo tejido del cerebro .

En relación al accidente isquémico, Gavidia hizo hincapié en que el 80% de los casos de ACV suelen darse por la obstrucción de una arteria.

“Ambos producen los mismos eventos. No obstante, debemos tener presente que el cerebro es como un mapa del organismo, pues cada parte denomina una acción o un movimiento, como el lenguaje o la visión. Por ello, dependiendo del territorio donde deja de llegar la sangre o el oxígeno, se va a manifestar el territorio específico dañado”, sostuvo Barreda.

Según The Texas Heart Institute, un ACV se produce cuando se interrumpe el riego sanguíneo a una parte del cerebro o cuando se produce un derrame de sangre en el cerebro o alrededor de él.

¿Cómo identificar un accidente cerebrovascular?

El especialista de Pacífico Salud aseveró que hay toda una serie de manifestaciones del derrame cerebral. “La más conocida es cuando se produce una parálisis de la mitad del cuerpo, pero debemos tener presente que también hay otras formas de identificarlo”, agregó.

En la gran mayoría de casos, los primeros en identificar el ACV son la familia o las personas que suelen frecuentar al paciente, si no es él mismo. “Una de la señales puede ser que se le dificulte hablar repentinamente. Del mismo modo, puede formarse una asimetría en el rostro, como que un extremo del labio se encuentre caído, por ejemplo”, enfatizó. Barreda.

Otro síntoma muy claro puede ser la debilidad de una extremidad o lado del cuerpo. Por ejemplo, si al despertarse, la persona puede mover una pierna pero no la opuesta.

“Apenas se detecte esto, el paciente debe ser llevado a emergencias inmediatamente. Si se atiende lo antes posible, será más probable que puedan revertir los efectos del ACV”, afirmó el doctor. Por ese motivo, se recomienda que la persona afectada sea tratada durante las primeras cuatro horas y media desde la aparición de los síntomas.

¿Cuáles son los factores de riesgo de un accidente cerebrovascular?

El Dr. Rafael Barreda enumeró dos tipos de factores de riesgo. Primero, se encuentran los no modificables, aquellos en los que no podemos intervenir. No obstante, también existen los factores modificables, los cuales sí podemos revertir con un cambio de hábitos diarios.

Factores de riesgo modificables de un accidente cerebrovascular:

El tabaquismo El consumo de alcohol y drogas La hipertensión La diabetes La dislipidemia La arritmia: En específico, la fibrilación auricular. La obesidad El sedentarismo

Factores de riesgo no modificables de un accidente cerebrovascular:

El género: Las mujeres suelen ser más proclives a padecerlo. La edad: A partir de los 55 años. La raza: Los afroperuanos muestran más incidencias de ACV. Antecedentes familiares Enfermedades

“Además, en los últimos años, se han descrito nuevos factores como las alteraciones del sueño. En lo particular, se señala que un factor de riesgo puede ser el síndrome amnio obstructivo del sueño, el cual tiene como principal síntoma la presencia de ronquidos al dormir”, añadió el Dr. Jorge Gavidia.