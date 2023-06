Como cada primer miércoles de junio, se celebra el Día Mundial del Running, día que busca promover la vida sana que produce salir a correr. Asimismo, hay muchas personas que quieren empezar con este deporte para correr maratones, pero no saben cómo; por ello, Bienestar El Comercio conversó con el running coach, Renzo Bartra, quien nos explica en qué consiste la preparación física de un corredor.

“El running es un deporte que abarca varias disciplinas, que van desde carreras de velocidad, carreras de resistencia y de fondo. Las carreras que normalmente se hacen son las de resistencia, las que proponen las distintas marcas de 5k, 10k, 21k y 42k. Por su parte, las carreras de fondo son las que se realizan en una pista atlética a partir de los 3000 metros y las carreras de velocidad son las que varían entre 100, 200, 400 u 800 metros”, explica Bartra.

Beneficios del running para la salud:

Mejora la condición física y la resistencia de las personas.

Mejora el sistema cardiovascular y respiratorio.

y respiratorio. Mejora el funcionamiento del sistema muscular, articular y de los huesos.

Fortalece el sistema inmune .

. Ayuda a prevenir enfermedades como la Diabetes Mellitus (tipo 2) .

. Ayuda a combatir la ansiedad y el estrés, ya que da sensación de felicidad.

Ayuda a dormir mejor por las noches.

“Este deporte se debe practicar con estructura, responsabilidad y guiado adecuado, con una persona que sepa sobre el tema. No se puede correr demasiado de manera no programada o imprevista, tiene que ser una práctica consistente y de manera progresiva para que el tiempo vaya asimilando la carga de los entrenamientos. Así como también es importante tener unas zapatillas adecuadas para correr y el equipo completo. Si no se hace de manera estructurada, puede haber consecuencias a largo plazo a nivel de rodillas o articulaciones”, agrega.

Pasos a seguir para empezar a correr maratones

Según el running coach, la preparación va a variar dependiendo de la distancia y el objetivo que tenga cada persona.

Maratón 21k: El plan de entrenamiento específico dura 3 meses.

El plan de entrenamiento específico dura Maratón 42k: El plan de entrenamiento específico dura 4 meses.

Asimismo, Bartra menciona que hay que considerar ciertos aspectos de la condición de cada persona. Es diferente la preparación que podría tener una persona que toda su vida ha hecho deporte y que quiere preparar un maratón a una persona que nunca ha practicado deporte en su vida. El entrenamiento viene a ser individualizado, pero tiene que tener disciplina y ser muy consistente.

Renzo Bartra nos explica las tres partes de la preparación del running:

Calentamiento: Se debe comenzar haciendo movilidad articular de arriba hacia abajo y luego hacer una sesión corta de estiramientos dinámicos. Seguidamente, realizar un trote muy suave de 15 a 20 minutos o 2 a 3 kilómetros. Trabajo central del entrenamiento: Esta sería la fase de la carrera, varía mucho dependiendo del tipo de entrenamiento y el objetivo, puede ser un entrenamiento largo, en medio fondo, de intervalos o series, dependiendo de lo que toque en el día entrenar. Soltura: Esta última etapa consiste en soltar los músculos y reciclar los desechos que acumula este para que su recuperación sea más rápida.

El trabajo de pesas para un corredor

Muchas personas creen que para tener un mejor rendimiento en carreras no se deben practicar trabajos de fortalecimiento o peso, sin embargo, Bartra asegura que este entrenamiento es sumamente importante para prevenir lesiones y mejorar el “performance”.

“Mientras más músculo y fibras musculares tengamos, el performance y la prevención de lesiones va a hacer va a ser más idóneo. El trabajo de fuerza tiene que estar enfocado para el ejercicio que trabajamos. No es un trabajo estético ni de hipertrofia, es funcional. Se trabaja principalmente la fuerza unilateral con ejercicios enfocados a la técnica de la carrera: impulso, fuerza y potencia durante 3 veces a la semana”, finaliza.