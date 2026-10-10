¡No hay quien lo pare! A solo unos días de su emotiva despedida de la selección argentina, Lionel Messi volvió al Inter Miami con las baterías recargadas y guio la victoria sobre DC United por la MLS con un doblete.

Inter Miami reanudó sus actividades en la Major League Soccer y consiguió una sólida victoria por 4-0 sobre DC United. Lionel Messi marcó un doblete en el Nu Stadium.

En perfecta sintonía, Luis Suárez mandó un centro al área para que la ‘Pulga’ remate sin mayor oposición de los defensores rivales. Fue el tercero de Inter Miami.

El gol que cerró el telón no pudo ser mejor. Messi se sacó de encima a tres defensores rivales para rematar con la zurda ante la estirada estéril del portero rival.

Luis Suarez to Messi 👏 MLS best 22 goals for Messi. https://t.co/GMvGvKdxYm — Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026