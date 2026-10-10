El astro argentino volvió al Inter Miami con energía recargadas tras su emotiva despedida de la selección argentina y guio la goleada ‘rosada’ en la MLS. (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El astro argentino volvió al Inter Miami con energía recargadas tras su emotiva despedida de la selección argentina y guio la goleada ‘rosada’ en la MLS. (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ RICH STORRY
Por Redacción EC

¡No hay quien lo pare! A solo unos días de su emotiva despedida de la selección argentina, Lionel Messi volvió al Inter Miami con las baterías recargadas y guio la victoria sobre DC United por la MLS con un doblete.

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