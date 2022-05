Fabio Caserta no celebró el gol de Gianluca Lapadula en el duelo por la Serie B de Italia entre Benevento vs. Spal. A los 47′, el delantero de la selección peruana convirtió el 1-1 parcial; sin embargo, recibió una curiosa reacción del entrenador del cuadro de Campania. Pese a la necesidad de un gol, el estratega del equipo de ‘Lapagol’ no se inmutó y solo atinó a brindar indicaciones a sus dirigidos.

