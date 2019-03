“Crema ciclotímica” | OPINIÓN

Que a nadie engañe el triunfo ante la San Martín: la ‘U’ de Córdova no es un gran equipo. No lo es porque no posee balance ni es capaz de adueñarse del juego e imponer sus términos al rival. Por el contrario, es un equipo repentista, súbito, que depende en exclusiva de la pegada de su ofensiva, que no es poca cosa para el torneo local. Pero el artilugio falla o fallará porque los delanteros no poseen un canal de alimentación regular y dependen casi en exclusiva de la inspiración, la confusión defensiva del oponente o de lo que puedan extraer de los balonazos que lanza, horror de horrores, el charrúa Rodríguez.

La tendencia de los cremas es, así, a partirse. Lavandeira solo se pierde por la banda izquierda e intenta hacer de enganche al medio, pero de la manera equivocada: desaparece en buena parte de los 90’ o es absorbido por la contención. Es cierto que no posee apoyo, pues Páucar y Alfageme no poseen el oficio ni la jerarquía para hacerse con el control del partido, pero el creativo uruguayo tiende a la intermitencia, cuando no a la desaparición. La salida por laterales, predecible en este contexto, se contrarresta con facilidad, como lo prueba la expulsión de Jersson Vásquez, a quien aún le cuesta entenderse con Hohberg. Corzo es más constante, pero menos sorpresivo.

Germán Denis festejando su primer gol ante la USMP. (Foto: GEC)

La tarea de Córdova en adelante no es poca. Hasta ahora su apuesta táctica parece ser boxística: intercambio de golpes bajo la idea de que su potencia prevalecerá. Con Dennis y Hohberg parece tener argumentos para ello, y quizás la estrategia funcione con clubes menores o con una idea futbolística en proceso. Contra equipos más afiatados es probable que Universitario no sea capaz de sostener la guapura del fajador. Esta joven San Martín le dominó el partido durante largos tramos con intérpretes improbables: Edhu Oliva, el nigeriano Afolabi y Jordan Guivin. Más aun, en los contraataques demostró la vulnerabilidad de once jugadores mal parados, ingenuos incluso en la ejecución de los tiros libres. ¿Hasta dónde podrá Córdova hacer crecer a este equipo y para qué le dará?

Es cierto que trabaja con plantel nuevo y que a marzo cuesta hacer dictámenes definitivos. Pero en la banca no hay alternativas de cambio, lo que significa que el problema es de base, estructural. Tampoco es claro que el entrenador chileno desee otro trazado en el campo, lo que llevaría la discusión a otro plano. Si esta es la idea que el técnico tiene para Universitario, dos cosas son seguras: el hincha sufrirá pero reventará la taquilla, porque habrá goles y drama. Es muy prematuro aventurar si esto será suficiente para calificar a torneos internacionales, ya no digamos levantar copas.