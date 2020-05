Johnnier Montaño es un jugador con un amplio recorrido en el fútbol mundial. El volante ha jugado en su natal Colombia, Italia, Turquía y Perú. Tras convertirse en el jugador más joven en convertir en una Copa América (1999), el Parma lo compró y se esperaba mucho de él; sin embargo, la muerte de su madre le jugó una mala pasada y recién pudo recobrar las ganas tras arribar al Sport Boys.

Hubo dos sucesos que marcaron la vida del colombiano: la muerte de su madre cuando tenía 17 años y los frustrados traspasos a la Juventus. Ello hizo que Montaño decaiga anímicamente y no explote todo el potencial que tenía.

En diálogo con Movistar Deportes, el ex San Martin reveló lo siguiente: “La muerte de mi madre, cuando tenía 17 años, me quitó las ganas de jugar. A eso se sumó que el Parma había vendido a todas sus figuras y a mí me negó dos veces la posibilidad de ir a la Juventus. Fue una época muy dura, no quería saber nada del fútbol profesional”.

Luego de ello acotó lo siguiente: " En el Parma mis padrinos eran Lilian Thuram y Buffon. Thuran me recomendó dos veces en la Juventus. Con Hernán Crespo también formé una gran amistad, vivimos juntos más de un año".

Por último: “Siempre digo que las verdaderas ganas de volver a jugar las recuperé cuando llegué al Boys. Esa fue una de las mejores temporadas de mi carrera, por eso siempre estaré agradecido con el Perú”.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER