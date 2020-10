Conforme a los criterios de Saber más

Se hizo realidad. Luego de algunos años de debate, Gianluca Lapadula está a un paso de ser llamado por primera vez a la selección peruana. Ya el DNI físico está en camino y solo le falta su pasaporte peruano para poder salir en lista de partido como pide la FIFA. El atacante nació en Turín y toda su vida vivió en Italia. Ha jugado en las ligas de ese país, además de la eslovena, pero, como todos sabemos, nunca lo hizo en el fútbol de nuestro país.

Su caso no es el único, en especial en el tiempo que Ricardo Gareca lleva al frente de la bicolor. El mejor ejemplo es Paolo Guerrero, quien dejó Alianza Lima en 2002 sin jugar un solo partido del torneo peruano. El hoy capitán y goleador histórico de nuestro combinado patrio se quedó en banca, ante Melgar el 10 de marzo de 2002, con la ’22′ en la espalda. Dos años después, debutó en Primera División con el Bayern en la Bundesliga alemana, para luego ir a Brasil. En La Victoria, esperan que se retire con camiseta blanquiazul.

Otro titular en la selección que nunca disputó un solo minuto en el torneo local es Renato Tapia. El ‘Cabezón’ saltó de la academia Esther Grande de Bentín al Twente de Holanda. Hizo su estreno en la Eredivisie en 2014, para no salir de allí hasta mitad de esta temporada, que se fue a España. Con 25 años, hace bastante que ya afianzó su carrera en el Viejo Continente y pasará mucho tiempo para verlo en nuestro torneo local, si se anima a hacerlo. Él mismo confesó alguna vez que Liverpool de Inglaterra no lo contrató por su estatura.

Carlos Zambrano destacó el Mundial Sub 17 de 2005, que se jugó en nuestro país, despertando el interés del Schalke 04. Meses después, se fue a Gelsenkirchen desde la Academia Cantolao. Al igual que Tapia, ni siquiera salió en banca en algún partido de nuestra Primera División. El Kaiser ha dicho presente en las ligas de Alemania, Rusia, Grecia, Ucrania, Suiza y Argentina. En alguna oportunidad, no ocultó su deseo de formar parte de Alianza Lima.

Carlos Zambrano fue titular en los tres partidos de Perú en el Mundial Subb 17 de 2005. En marzo del año siguiente, se fue al Schalke 04. (Foto: Archivo El Comercio)

No ha sido considerado muchas veces, pero Cristian Benavente también ingresa en esta lista. Como Lapadula, el Chaval nació en Europa, específicamente en España, e hizo las divisiones menores en el mismísimo Real Madrid. Empezó como 'Benjamín B en 2002, pero no debutó en el primer equipo. A los 21 años, se fue al ascenso inglés. Recién en enero de 2016 jugó en la máxima categoría, con el Charleroi de Bélgica. Además, estuvo en Egipto y Francia. Hace algunos años, hubo un rumor que Sporting Cristal quería pedir su préstamo y él mismo se pronunció acerca de Deportivo Municipal.

Si retrocedemos algunas décadas, el arquero José Soriano fue convocado a la Copa América 1942 sin un solo partido en Primera División. Solo tapó en un partido (derrota 3-1 ante Argentina), que bastó para que Banfield de ese país lo contrate. Nunca jugó en el campeonato local, así como no fue llamado más para la bicolor. Fue figura en River Plate y también vistió la camiseta de Atalanta. Se retiró sin volver a nuestro país. Falleció en Buenos Aires hace nueve años.

En menores, el año pasado, Alessandro Burlamaqui fue llamado a la Sub 17 desde el Espanyol de Barcelona. El mediocampista vive allí desde que tiene un año. Bryan Reyna estuvo con la Sub 20 de 2017 y, hasta hoy, hizo toda su carrera en la península ibérica. Alessandro Milesi ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 y formó parte de la última Sub 20 sin una sola presencia en la máxima categoría.

La selección peruana femenina no es ajena a estos casos. Claudia Cagnina, nacida en Estados Unidos, jugó en la Copa América de 2018. La volante ha jugado en las ligas de Italia, Suiza e Islandia. Julia Suárez también formó parte de ese plantel y nunca se movió de la liga norteamericana. Como Lapadula, la mamá de cada una fue quien nació en el Perú.

Claudia Cagnina (6) es la única seleccionada peruana en jugar en la UEFA Champions League. (Foto: Facebook / Copa América Femenina Chile 2018)

En su momento, Daniel Chávez, quien anotó el único gol de Perú en el Mundial Sub 17 de 2005, y Roberto Merino formaron parte de esta lista. Justo dejaron de ser llamados cuando debutaron en el torneo local, aunque el Bombarderito luego sumó una presencia en la ‘Era Gareca’. Gianluca Lapadula se puede sumar a este listado más pronto de lo que esperábamos.

VIDEO RELACIONADO

Gianluca Lapadula se encuentra a la espera de su DNI

MÁS EN DT...