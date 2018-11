Juan Carlos Oblitas: “Desde la misma Federación han invadido mi privacidad”

Muy ofuscado, el directivo deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, decidió hacer una denuncia pública luego de ver imágenes en los medios y redes sociales, donde aparece conversando en privado con el presidente de la FPF, Edwin Oviedo. Oblitas responsabilizó directamente al área de Relaciones Institucionales de la misma Federación por filtrar imágenes de un evento donde no hubo acceso a la prensa.

-¿Es posible saber algunos detalles de esas imágenes donde aparece junto a Edwin Oviedo?



Esa es una toma de la inauguración de la cancha en la Videna de Chaclacayo. Edwin Oviedo me pidió que lo acompañe, yo pensé que solo iba a estar la parte técnica y al final hubo mucha gente. De todos modos, fue una reunión privada, sin prensa. En un momento de la reunión llega Edwin, yo lo llevo a un lado y allí aparece esa toma que ha circulado en algunos medios y redes.

-¿El tono de ese diálogo fue cordial o estaban discutiendo por algún tema en particular?



Estábamos hablando básicamente sobre sus temas personales, todos sabemos lo que está pasando. Le dije que separe sus temas, que los solucione y que me deje el tema deportivo a mí en la Federación. Y también le hable de cosas que están pasando en la Federación, de gente muy cercana a él y que no me gustan. Le dije textual: “hay gente muy intrigante alrededor tuyo y yo los tengo entre ceja y ceja”. Así de simple. Estas imágenes con Edwin se han filtrado sin mi consentimiento y esto lo ha hecho el área de Relaciones Institucionales de la Federación misma, que está encargada a Guillermo Ackermann. No es la primera vez que lo hace y ahora lo hace conmigo. Eso está muy mal, a mí tienen que preguntarme antes de filtrar o compartir imágenes mías.

-¿Siente que están utilizando tu imagen?



Estoy muy molesto con esta gente, porque siguen haciendo cosas que pasan por encima mi función. No puede ser que este señor Ackermann esté utilizando su puesto, sabe Dios con qué intereses. Desde la misma Federación han invadido mi privacidad con esas imágenes.

-¿Decidió hablar con Oviedo porque en dos días será su decisiva audiencia en Lambayeque?



Es casi seguro, aunque no sé cómo se va a resolver eso y cómo lo va a manejar él.

-¿Desde la misma Federación están filtrando información a algunos medios?



Me da la impresión que sí y esto me lo corrobora. Sí, pero ¿quién filtra eso? Si los únicos que tienen las imágenes son gente del área de Relaciones Institucionales. El único que tiene esa imagen es Ackermann.

-¿Y es posible afirmar que esa información sobre la supuesta indisciplina de Christian Cueva se filtró desde la misma Videna?



Yo ya dudo de todo con esta gente, lo de hoy día me hace dudar mucho más. Y Edwin Oviedo está fuera de esto que denuncio, él esta semana tiene problemas mayores que tendrá que solucionar. No voy a permitir que usen mi imagen de esa manera. Mañana voy a citar al señor Ackermann y a su jefe, el señor Juan Matute. Les voy a decir que es pésimo que hagan eso y que me pidan disculpas.

-¿Quieren hostilizarte para que des un paso al costado?



Me da la impresión que hay una total intención de hostilizar al área deportiva de la Federación y nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo. Y no es coincidencia que dentro de un mes vence mi contrato. Es una hostilidad de todos los días.