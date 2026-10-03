Canadá estuvo muy cerca de abrir el marcador ante Perú en el amistoso que se disputa en el Stade Saputo de Montreal. A los 17 minutos, Jonathan David, delantero del Atlético de Madrid, tuvo una oportunidad inmejorable para adelantar a su selección, pero no logró conectar su remate con precisión y dejó escapar una ocasión clara frente al arco peruano.

La jugada nació por la banda derecha, donde Daniel Jebbison protagonizó un gran desborde antes de enviar un centro rasante al área. David apareció por el punto de penal y remató de primera, aunque el balón pasó muy cerca del arco defendido por Diego Romero. El atacante se lamentó por una oportunidad que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

🚨 Peligrosa llegada de Canadá 🇨🇦 | Jonathan David se desprende de Oslimg Mora y logra conectar el balón que menos mal sale desviado para el arco peruano de Diego Romero 🇵🇪. pic.twitter.com/hdFRPPZHhk — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 3, 2026

Sin embargo, la ventaja canadiense no tardó en llegar. A los 19 minutos, Jacob Shaffelburg aprovechó una asistencia de Jebbison y definió con la izquierda desde corta distancia para vencer a Romero y establecer el 1-0. Así, Canadá encontró la ventaja apenas dos minutos después de la ocasión desperdiciada por su delantero centro.

El tanto obligó a Perú a reaccionar en Montreal, en un partido que forma parte de su preparación para el nuevo proceso de la selección nacional. La Blanquirroja buscaba sostener el orden defensivo ante un rival que aprovechó la velocidad por las bandas y que consiguió ponerse arriba en el marcador antes de cumplirse los primeros veinte minutos.