Jonathan David, el ‘9’ del Atlético de Madrid, se pierde el primero de Canadá ante Perú.
Jonathan David, el ‘9’ del Atlético de Madrid, se pierde el primero de Canadá ante Perú.
Por Redacción EC

Canadá estuvo muy cerca de abrir el marcador ante Perú en el amistoso que se disputa en el Stade Saputo de Montreal. A los 17 minutos, Jonathan David, delantero del Atlético de Madrid, tuvo una oportunidad inmejorable para adelantar a su selección, pero no logró conectar su remate con precisión y dejó escapar una ocasión clara frente al arco peruano.

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