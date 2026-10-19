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Resumen

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Marcio Juliano, presidente de Backus, analiza el valor de la moderación.
Marcio Juliano, presidente de Backus, analiza el valor de la moderación.
/ AzmanL
Por Marcio Juliano

Más allá de los límites con los que solemos asociarla, para mí la moderación en el consumo de alcohol es una manera de tomar decisiones conscientes sobre lo que consumimos, pero también una forma de estar presentes en los momentos de celebración y socialización más importantes.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.