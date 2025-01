Tener al campeón del mundo y ocho veces elegido mejor futbolista del globo, junto a Luis Suárez, Jordi Aba y Sergio Busquets frente al campeón del fútbol peruano, como parte de la gira de pretemporada del equipo norteamericano, ha generado un revuelo que se refleja en la venta de entradas, a pesar de los precios elevados. Liza nos cuenta cómo se gestó la idea, cómo se ha podido financiar, las proyecciones y todos los pormenores que debe conocer sobre el show que se realizará el próximo miércoles 29 de enero en el Estadio Monumental.

- ¿Cómo viene la demanda de entradas para el partido de la U con el Inter de Miami? Pusieron a la venta 50 mil entradas y hasta el martes iban 35 mil vendidas (entre ellas las más caras que incluyen el ‘Meet & Greet’).

Sí, el partido cumple con los aforos que nos pedían como mínimo para la realización perfecta del show. Si bien es cierto en otros países han usado aforos menores, es porque no hay estadios que tengan mayor capacidad, pero al tratarse de Latinoamérica, ellos entienden que hay estadios que sí podían albergar un mayor número de personas. Es así que escogimos a Universitario de Deportes también por la hinchada, porque son bicampeones y una serie de factores que influyeron.

En cuanto a las entradas, hemos puesto a la venta 50.000 y ya pasamos la valla de las 35.000 vendidas. Mañana (hoy) ya estaremos pasando las 40.000 y proyectamos un ‘sold out’ para el próximo martes, un día antes del partido, cuando llegue el Inter de Miami con Messi. Esperamos que ahí se termine de llenar el estadio y también los palcos.

Gol de Lionel Messi para el 1-1 del Inter Miami vs. Nashville. (Foto: Agencias).

- ¿Hay posibilidad de que se pongan a la venta más entradas, en caso ese ‘sold out’ se adelante?

Sí, es una posibilidad porque nos lo permite la ley, que por seguridad Defensa Civil hace un tiempo nos pidió que entre el 5% y el 10% del aforo esté libre. Nosotros estamos tranquilos con ese número. Claro que aún quedaría una holgura de unos 4.000 espacios que podríamos habilitar en las tribunas Norte y Sur, que son más grandes, poner 2.000 entradas para cada tribuna en caso de sobrepasar la venta, lo que al parecer va a pasar. Prevemos que las entradas en las tribunas populares se van a acabar en las próximas 48 horas. No obstante, tenemos que ver la probabilidad de hacerlo porque también estamos trabajando en controlar todo de la mejor manera.

- Con estas 50.000 entradas actuales que se han puesto a la venta, ¿la productora llegaría a recuperar la inversión y obtener rentabilidad?

Sí, pero esto se da gracias a auspicios, porque sino nuestro punto de equilibrio dependería prácticamente de hacer ‘sold out’. Gracias a los auspicios, estamos bien.

Grande es la expectativa que ha generado este amistoso programado para el próximo miércoles 29 de enero, el mismo que contará con la presencia del argentino Lionel Messi. Las entradas están a la venta en Ticketmaster y van de S/375 en tribunas hasta S/3.885 las Hospitality, que incluyen un Meet & Greet.

- ¿Cómo surgió la idea de comprar la gira del Inter de Miami e incluir al Perú? ¿Cómo fue ese acercamiento y la negociación para conseguir los auspicios para este evento?

Este tipo de giras [de pretemporada] de equipos deportivos los tienen normalmente empresas transnacionales que compran giras, compran partidos y ellos son los que ofrecen a los productores regionales y, a su vez, a locales de cada país. Es una cadena de ‘booking’ para llegar a tenerlo, casi como en el caso de los artistas para un concierto o un espectáculo, muy parecido. En este caso, un evento deportivo familiar, que nosotros aceptamos porque obviamente sabemos que el Inter de Miami es un equipo que vende, que tiene un marketing deportivo muy fuerte.

Obviamente la pensamos, revisamos números, conversamos con algunas marcas auspiciadoras para ver si podían cubrir la cifra de inversión. En base a eso decidimos, mirando que realmente sea un negocio que tenga algún porcentaje de rentabilidad. Definitivamente esto también es imagen institucional para nuestra productora, para la ‘U’. Después de esto vienen muchas cosas y es beneficioso para cualquier empresa que se dedica a los espectáculos.

. ¿Cuál es el margen de rentabilidad que esperan para este evento deportivo en el que también se incluirá un show en medio del partido?, ¿son márgenes similares?

Nosotros agregamos algunos ingredientes distintos, por así decirlo, para que sea mucho más atractivo y completo el evento. Se manejan márgenes dentro del 20% y el 30% de utilidad, aproximadamente, pero todavía tenemos ‘chance’ de buscar algunos auspicios más, ya tenemos negociaciones y es lo que podría variar un poco el promedio, ya que se podría llegar a 35% o 40% de utilidad, pero es gracias a este tipo de marcas que van acercándose a nosotros y ofrecen un ‘fee’ por canje publicitario.

- ¿Cuántos auspicios tienen durante el evento y cuántos más podrían tener hasta el miércoles que es el partido?

Tenemos alrededor de 14 auspiciadores y pueden llegar a ser 20. Patrocinios principales tenemos tres: Interbank, Visa y Apuesta Total, pero tenemos auspiciadores de distintos rubros. Entre hoy y mañana e incluso hasta el mismo lunes se pueden cerrar algunos auspicios más pequeños sobre todo para la publicidad a ras de cancha. Son auspicios un poco más chicos pero sí te mueven la aguja.

"Tenemos planes de buscar otros clubes porque sabemos que hacen [giras de pretemporada] como Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Manchester City. Están de moda las giras de pretemporadas en otros países"

- ¿Cuánto de la inversión total se cubre con los auspicios?

Puede ayudar a cubrir cerca de máximo un 40% de la inversión, el resto ya es riesgo.

- ¿Cuál es la inversión que demanda un evento como este?

Los números lo mantenemos en confidencialidad porque tenemos competencia y poque nos piden que seamos muy cautos con la información y nosotros cumplimos para evitar que se nos puedan truncar futuras negociaciones. Pero te puedo comentar que si se llena el estadio, definitivamente es negocio para todos, pero si no se llenase, pues tendremos cubierta nuestra inversión con los auspicios. La idea, como en todo negocio, es ganar. Tendremos el margen de 30% a 40% de ganancia, y también tendremos los ingresos por comida y bebidas, por ‘merchandising’. Será multitudinario.

- En un inicio trascendió que la inversión era de US$4 millones, ¿ese es el monto o se acerca a la cifra final?

No, esa cifra no es real. Han habido muchas especulaciones alrededor de este partido.

- Con las casi 40.000 entradas ya vendidas, ¿ya estarían alcanzando su punto de equilibrio?

Sí, pasando los 40.000 entradas ya nosotros estamos en verde y a eso apuntamos.

- Si bien no se pueden comentar los montos de inversión, a modo de referencia, ¿la inversión es similar a, por ejemplo, traer a un artista que esté sonando?

En cuanto a auspicios, para nada. Esto es histórico para el país, no ha habido nunca -desde que estoy metido en este negocio del entretenimiento hace 22 años- auspicios que hayan tenido tal cantidad de recaudación. Ha sido una inversión más alta y rápida. Todo esto lo genera Messi, las otras estrellas, lo genera el Inter. No creo que otro artista musical se ponga a recaudar o tener este impacto en el país completo. No solamente son los hinchas del fútbol, de la ‘U’ o de Messi. Todos sabemos que el fútbol pocas veces te da figuras como Messi, hay grandes cracks, pero él mueve mucho a nivel de marketing. Entonces, el impacto en el deporte es mucho mayor y eso también lo entienden las marcas auspiciadoras. Además recuerda que viene el Inter de Miami, los socios del club como David Beckham, quien es el gurú del marketing deportivo hoy por hoy.

Lucho Suárez, compañero de Messi en el equipo más influyente del Barcelona, ahora juega junto a él en el Inter de Miami. (Foto: Agencias).

- ¿Vienen todas las figuras del equipo? Hubo algunas dudas de que vinieran Lionel Messi o Lucho Suárez, Jordi Alba o Sergio Busquets.

Las noticias de confirmaciones opacan a los rumores, que en estos dos últimos días se ha aclarado y se ha tranquilizado a la población general y a quienes compraron ya sus entradas. Hay que tener en cuenta que en esta gira el Inter de Miami viene a realizar una pretemporada oficial como equipo, que tiene una imagen institucional que cuidar y un espíritu deportivo que acaba de demostrar en Las Vegas ante América ganándole por penales y en el que Messi metió un gol.

Apuntamos a que sea un evento social muy bonito, de familia, de confraternidad, de respeto y no vamos a permitir ningún tipo ni acto de violencia, ni de provocación o desorden. Demos ejemplo de que somos un país que puede ser ordenado para los espectáculos y por qué no pensar en traer a otros equipos como el Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid, que también hacen giras deportivas, que nos vean como un país y una ciudad con estadios que pueden albergar a tanta gente. Y así con los auspiciadores poder traerlos para realizar esos espectáculos.

Seguridad para Messi y el equipo Medidas Seguridad reforzada _ “Tuve una reunión con el alcalde de Ate, quien desde el principio mostró interés de que este partido se juegue de la mejor manera. Han desplegado, solo para el partido, casi el 80% de todo su personal de seguridad ciudadana, fiscalización, serenazgo, policía nacional, en conjunto, con el señor Carlos Peralta que es el jefe de seguridad de la ‘U’. Además, tenemos apoyo del Gobierno también", comentó el productor durante una conferencia de prensa.

El empresario detalló que habrá hasta 3 anillos de seguridad dentro del estadio conformado por la PNP, jefe de seguridad de la U y su propia empresa privada de seguridad. Al habitual que se coloca entre la cancha y la tribuna, se le añadirán dos, uno en el campo y otro en las gradas. “Habrá 50 unidades de serenazgo que estarán cuidando el recinto. También van a aumentar el número de cámaras de vigilancia en el distrito para los alrededores del Monumental desde la llegada hasta la salida”, detalló. Normalmente no hay policías en cancha, pero esta vez habrá un anillo de policía, uno de seguridad y otro en la tribuna, porque, agregó, entienden la efervescencia de los hinchas porque pasa en cualquier estadio. "Lo que queremos es contención y prevención, y para eso estamos listos”, comentó.

- En cuanto a las entradas, estas tienen un costo más elevado, pero a pesar de eso la venta de las más caras ha sido rápida, ¿cómo llegaron a establecer ese rango de precios?

El análisis de precios se ha decidido prácticamente hasta las 3 a.m. del mismo día de la conferencia de prensa del anuncio oficial del partido. El análisis ha dependido mucho de un estudio de los precios de los últimos eventos exitosos en el país, en Sudamérica. Por ejemplo, los precios que se cobran por este tipo de partidos de la selección peruana son un poco más caros como un Perú- Argentina o Perú- Brasil. Y, definitivamente, tomé como referencia los precios que puse la primera vez que trajimos a Messi con Neymar en el Estadio Nacional en el 2013. Así como comparar con los precios de la gira del Inter en otros países el año pasado o los que han anunciado este año en Honduras y Panamá. Analizamos, aterrizamos todo y vimos cuál era nuestro punto de equilibrio. Ahí se empezó a buscar a los auspiciadores. Mientras más auspiciadores van entrando, más se reduce el punto de equilibrio y se puede bajar el precio de las entradas. Los auspiciadores han jugado su parte primordial para la realización del evento y hemos podido tener esos precios. Sin ellos pudo costar S/550 en una tribuna.

Nosotros entendemos que la elasticidad de precios en entradas baratas es muy alta y obviamente el que quiere ver a Messi de cerca está acostumbrado a pagar por espectáculos de calidad en otros países, que está muy cercano a lo que hemos cobrado, entradas de US$300, US$ 400. Es la última vez que vienen Messi y Suárez a jugar. Se hizo un análisis muy exhaustivo y creo que le atinamos.

La llegada de los hinchas al estadio Monumental. (Foto:: Diego Barrio de Mendoza)

- A partir de este partido del Inter de Miami con la U, ¿le han escrito o contactado otros clubes peruanos que también quieren formar parte de próximas pretemporadas del Inter de Miami u otros equipos?, ¿buscan traer otras giras o partidos de otros equipos con estrellas del fútbol este año o el próximo?

Yo ya tengo separado un formato muy parecido, pero es en base a leyendas de un club y la idea es jugar con un conglomerado de leyendas de la selección peruana. Tenemos planes de buscar otros clubes porque sabemos que hacen [giras de pretemporada] como un Real Madrid, Barça, Bayern Munich, Manchester City. Están de moda las giras de pretemporadas en otros países. Queremos que nos vean y este va a ser un lindo ejemplo. Todavía no se han acercado otros equipos, por ahora es la ‘U’, pero no descarto nada. Hace unos años estuvimos también en la gestión de Ronaldinho para que juegue contra Cienciano.

- Es decir, ¿sí ve posible que en un futuro no muy lejano puedan venir equipos como el Manchester City o Barça como parte de estas giras de pretemporada?

Con planificación, sí, porque tú le avisas al empresario o la empresa privada que quieres traer el evento el próximo año y ellos se planifican, guardan sus auspicios y con eso se pone la primera piedra.

- ¿Con cuánto tiempo de anticipación estuvieron buscando los auspicios y las negociaciones con el Inter de Miami?

Esto es un hito histórico, se va Messi, los auspicios con cifras históricas. El tiempo de negociación no lleva ni tres semanas. Además, el equipo cuenta con campeones mundiales de Argentina y España. En este caso ha sido toda una combinación que ha hecho que todo, definitivamente, haya sido muy rápido, pero mínimo se necesita medio año de negociación para que tengas un buen número, acá fue una excepción.

Pol Liza, productor, 'booking' de artistas y eventos, CEO de Long Play Entertainment.

- El Inter de Miami, que tendrá a Messi, Suárez, entre otras figuras y al propio Beckham, ¿ han solicitado algunos requerimientos?, ¿cómo manejan la producción del evento con ellos y la logística para recibirlos?

Se preocupan por la seguridad, la alimentación, la logística, el trato protocolar VIP al llegar al aeropuerto. El equipo trae un chef. De hecho, hubo una reunión con mi equipo para ver el tema del salón para el ‘Meet & Greet’ en el Swissotel. Recordemos que no viene un artista con exquisiteces, viene un club de fútbol que tiene que ceñirse a estas reglas como club realmente, como si hubiese venido Boca, Flamengo o cualquier club o selección, es el trato que se le da al equipo como lo que es: un equipo de fútbol. No es para una figura, entendemos que la figura de Messi sobrepasa todo, pero acá el trato es igual para todos.

- ¿Y a nivel de la producción del evento?

De verdad ha sido un trabajo, claro, de preparación rápida, pero en la gestión muy tranquila porque también tenemos profesionales dentro de las productoras y en toda el área logística de ‘hospitality’ y seguridad. Además de que a la U le hemos dado la potestad de que maneje el partido con sus proveedores. Nosotros nos encargamos de traer a los artistas para el show de medio tiempo y ellos se encargan junto con nuestros productores de hacer el show en ese espacio, y en la previa también. Aunque suene difícil de creer, ha sido más fácil que hacer un concierto o un festival, todo muy prolijo.

Yassine Cheuko, la seguridad de Lionel Messi que lo cuida en todas partes. (Foto: Twitter)

- ¿Los jugadores del Inter de Miami se quedarán también en el Swissotel o ahí solo va a ser el ‘Meet & Greet’?

Ambas cosas, se quedan en este hotel. El equipo llega un día antes, a las 7:30 p.m. y se van al día siguiente del partido. Ese es el itinerario.

- Viene también el grupo argentino La T y la M, un grupo que la selección argentina quiere mucho y uno de los favoritos de Messi, para el show de medio tiempo, ¿esta presentación les va a permitir como productora medir cómo responde la gente para traerlos a otro tipo de eventos?

Sí, de hecho el impacto musical que estamos proponiendo es en base a números también y cómo venían manejándose previo al partido. Las casualidades sí existen, porque ese es un grupo con el que habíamos firmado el año pasado, antes de terminar el año y luego vino la opción del partido del Inter de Miami. Al ser ellos los engreídos de la selección argentina, ahí engranó todo.

Luego nos enteramos que a Antonella, la esposa de Messi, también tiene otro cantante favorito, que se llama Kapo y justo me ofrecen la oportunidad de sumar un artista más.

El dúo argentino La T y la M con Lionel Messi.

- Kapo estará también en el show de medio tiempo entonces.

Sí, nosotros prometimos un show tipo Super Bowl, así que estará primero uno y luego el otro. Cantarán dos canciones cada uno, sus mayores éxitos y la gente va a reventar. Tenemos 80 personas que van a trabajar aparte, vamos a armar un escenario rápido, un poco de efectos y tendremos una sorpresa. Son dos grupos jóvenes que están de moda, sonando, viralizados y ambos estarán en exclusiva por primera vez en Perú, ¡y de qué manera!

- ¿Se ha definido a través de qué canal o ‘streaming’ se transmitirá el partido del Inter de Miami de Messi contra la U?

No, hay propuestas pero no nos convencen. De no llegar a los montos que se pidieron, no habría transmisión.