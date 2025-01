Barrios agrega que, gracias a la implementación de medios de transporte como la estación Central del Metropolitano y la nueva estación de la Línea 2 del Metro, el Centro Histórico de Lima (CHL) se consolidará como una zona desde la cual un ciudadano o turista podrá trasladarse a diferentes puntos de la ciudad de manera ágil y eficiente.

Justamente, el grupo español viene desarrollando el proyecto inmobiliario Qantua en Jirón Lampa, que consta de cuatro etapas de viviendas y locales comerciales con una inversión total de S/ 220 millones en un terreno de 12.700 m2. A la fecha, se ha logrado vender el 80% de la fase 1 y el 30% de la fase 2. La fase 3 del proyecto está pensada para ser lanzada en el segundo trimestre del 2025, cuenta Barrios.

“Qantua destaca por su buen diseño que combina modernidad con acabados inspirados en la esencia de la Lima tradicional. Tiene más de 10 áreas sociales, un enfoque en sostenibilidad y una ubicación estratégica cerca de sistemas de transporte público y servicios esenciales. Además, ofrece un parque privado de más de 3 mil m2″, agrega.

En este mismo rubro inmobiliario, Max Medina, gerente de Investigación de Binswanger, señala que el principal propietario de oficinas en el centro de la ciudad es Fibra Prime, y sus principales inquilinos son el Estado y los ‘contact center’. Además del Grupo LAR, Ecoplaza desarrollará un ‘strip center’, Eco Plaza Wilson, junto a la Casa Gamer. Y, también se habla de la restauración del Hotel Bolívar y el edificio Giacoletti.

Plaza de Armas de Lima. Foto: iStock.

“Prolima es un jugador sumamente importante. También se tiene la remodelación de la casa Hereen y el Parque de la exposición”, explica Medina.

Desde Binswanger señalan que el stock de oficinas en el centro es de 106 mil m2, con un 12% de vacancia y una renta promedio de US$ 12,5 por m2, cifra mayor a los US$ 11,35 registrados en el 2021.

Comercio vivo

En cuanto a la evolución del precio por metro cuadrado en el comercio puerta a calle, según Binswanger, en el corredor Jirón de la Unión, la tarifa media es de US$ 54 por m2, en el corredor Mercado Central, la cifra es de US$ 44 por m2, y en el corredor Breña, de US$ 23 por m2. Los precios han visto un incremento desde el 2021 (ver cuadro).

Steve Morales, gerente general adjunto de los establecimientos Casa Tambo –ubicado en el Jirón de la Unión– y Pancho Fierro –en Jirón Ica–, anota que el Centro de Lima es un mercado difícil, porque alberga diversas manifestaciones . “Cuando abrimos en 2023, enfrentamos huelgas, la pandemia y manifestaciones. El mayor aprendizaje que nos dejó es la resiliencia y la colaboración para sostener el proyecto”, cuenta.

En tanto, Jericó Carpio, gerente de Marketing de Villa Chicken, ubicado en la Antigua Casona Pancho Fierro en Jirón Ica, señala que el crecimiento del CHL ha ido muy de la mano con la municipalidad, al dar facilidades para poder adaptarse a las estrategias comerciales.

“Creo que han entendido muy bien que es un beneficio mutuo. Al tener un restaurante atractivo, la gente visitará con más frecuencia el Centro de Lima y se beneficia tanto el municipio como los restaurantes. Por ahí parte el tema del éxito, revalorizar el centro”, anota.

La revalorización

Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima, comenta que la inversión pública tiene entre sus funciones garantizar las bases para que se pueda dar la inversión privada. De hecho, asegura, la recuperación del CHL requerirá de ambos tipos de inversión. Por ello, destaca la importancia de tener un instrumento planificador como el Plan Maestro del Centro Histórico, que guiará la recuperación de esta zona hasta el 2035, año en el que Lima cumplirá 500 años de fundación.

Atardecer en la plaza San Martín en el centro de Lima, Perú. / OMAR LUCAS

Desde Prolima entregarán entre marzo y octubre de este año, proyectos por S/ 44 millones que inicialmente contemplaban recuperación de fachadas de distintas iglesias y, gracias a la Ley 31980, se convirtieron en proyectos de restauración estructural. Asimismo, este año inician la ejecución física de proyectos por más de S/ 200 millones, que incluyen hospitales, plazas, iglesias y edificios (ver cuadro).

Consultado sobre la advertencia de la Unesco ante la posible pérdida del reconocimiento del CHL como Patrimonio de la Humanidad, Bogdanovich asegura que dicha advertencia no existe.

“El anteaño pasado la Unesco incorporó cinco nuevas áreas del CHL como Patrimonio Mundial. En el fondo es un reconocimiento a la labor de Prolima en su ejecución del Plan Maestro, porque no se incorporan áreas al sitio Patrimonio Mundial cuando existe riesgo de pérdida”, explica. Con miras a los 500 años, existen dos proyectos importantes, el soterramiento de la Avenida Abancay y la recuperación del río Rímac.

Casa Tambo

Se ubica sobre una casona recuperada, que fue uno de los primeros restaurantes de lujo que albergó Lima, el famoso Tambo de Oro. Steve Morales, gerente general adjunto de Casa Tambo, cuenta que, cuando tomaron el proyecto en 2023, decidieron recuperar la historia que tenía el edificio, pero adaptándolo a propuestas modernas. Con ello, hoy Casa Tambo se ha convertido en un restaurante turístico peruano de comida contemporánea, manteniendo la esencia de antaño. Para Morales, el CHL es un núcleo de valor cultural y comercial y, bien gestionado, puede dinamizar el turismo y la economía local. El 20% de sus comensales son extranjeros.

Villa Chicken

Se ubica en la antigua casona Pancho Fierro, donde abrieron en el 2014. Inicialmente era un hospedaje bastante descuidado y fue remodelado para que pudiera sentirse como una quinta de antaño, cuenta Jericó Carpio, gerente de Marketing del restaurante. En el 2018, la casona sufrió un incendio que impactó sobre el 50% de la infraestructura, pero lograron remodelarlo y ahora, en sus 1.000 m2, se erige con los colores coloniales rosa, celeste, naranja y amarillo, con una gran cúpula y donde conviven con pequeñas aves que transmiten la sensación de tener a la naturaleza dentro del local. Reciben entre 800 y 1.000 comensales, y el 20% son turistas extranjeros.

Pancho Fierro

La cafetería abrió en 2016 y cuenta con cuatro locales. Uno de ellos está ubicado en Jirón Ica. Según Steve Morales, su gerente, este espacio revaloriza el café peruano y cuenta con postres de autor con identidad local. Su carta está dirigida a un público familiar, y hoy cumple con las expectativas proyectadas desde su inicio en un mercado difícil, en el que las cafeterías abundan, cuenta Morales.

Sin embargo, la evolución y la propuesta nueva que han incorporado con el concepto de chicharronería, es un empuje para consolidar la marca y la propuesta misma, dice. Pancho Fierro abrirá un quinto local en el Centro Comercial KM 40, en el sur chico.