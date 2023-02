La actual coyuntura puede afectar a las personas en su fin de cumplir sus metas financieras, con la que pueden alcanzar determinados objetivos a mediano y largo plazo. Es en este contexto en que las personas utilizan una mayor cantidad de sus ingresos para cubrir su presupuesto familiar, consideró Arturo García, profesor de Finanzas de Esan Graduate School of Business.

“Una coyuntura complicada puede influir en lograr nuestras metas financieras. Ahora estamos en un entorno internacional difícil, la inflación mundial es la más alta de los últimos 30 años, siendo 3 a 4 veces la inflación normal. Esta situación hace que destinemos un mayor porcentaje de nuestros ingresos a cubrir nuestro presupuesto familiar, mas no al ahorro e inversión”, expresó.

Asimismo, el gradual y sostenido incremento de las tasas de interés, señaló, hace que las personas no puedan acceder a créditos para la compra de activos que se planeaban adquirir.

Lograr las metas financieras

Para que las personas puedan alcanzar sus metas financieras, García indicó que es importante primero organizar las finanzas y saber controlar los gastos. “El camino es elaborar un presupuesto donde se determinen los gastos fijos y variables. Los fijos son los destinados a pago de deuda, alimentación, vivienda, estudios y servicios básicos, mientras que los variables, a la compra de ropa o entretenimiento, entre otros. Otro tipo de gastos que debemos evitar son aquellos pequeños, no planificados y que se acumulan con el tiempo”, apuntó.

Además, precisó que es esencial crear un plan de ahorro, donde se pueda tomar un porcentaje de los ingresos con propósitos a corto, mediano y largo plazo. De esa manera, hacerlo también contribuirá a ser disciplinado en este comportamiento financiero.

“Por ejemplo, las personas casadas deberían ahorrar no menos del 10% de su ingreso neto, mientras que las solteras, no menos del 30%. Sin embargo, en casos de recibir ingresos extraordinarios como gratificaciones o bonos, el monto a ahorrar debería no ser menos del 60%”, consideró el especialista.

No solo ello, también se deben administrar de forma adecuada las deudas que tienen las personas. “Debemos ser responsables al tomar un crédito que sea acorde a nuestra capacidad económica y podamos pagarlo a tiempo. A modo de recomendación, es ideal tomar solo créditos para inversión cómo la compra de activos que nos sean útiles a largo plazo cómo electrodomésticos, un auto o una casa”, complementó.

García añadió que también existen medidas que ayudan a incrementar los ingresos, recomendando el aprovechar las capacidades y conocimientos personales para conseguir dinero en tiempos libres, como, por ejemplo, brindar asesorías en una especialidad en particular, vender en redes sociales creando una marca propia u ofrecer productos de segunda mano.