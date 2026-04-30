- ¿Cuál es la situación que se vive actualmente en Pataz? ¿Están trabajando con cierta normalidad?

Nosotros seguimos invadidos por la minería ilegal, la minería delincuencial, que se roba el mineral de Poderosa en camiones y lo lleva a plantas procesadoras. No podemos ir contra eso, a pesar de que hemos construido tres puestos de control y una comisaría en Pataz. Y eso ocurre, básicamente, por causa del Reinfo, que hace que los mineros ilegales, con solo presentar estos papeles, puedan transitar libremente por el país a pesar de que existen puestos de control.

- ¿Los puestos de control no disminuyen este tráfico?

Si bien es cierto que tienen miembros de la Sutran, la Sunat y la Dirección General de Minería (DREM), no están todos juntos, y la Fiscalía, que debería estar en los centros de control, no está presente. Entonces, todo sigue igual. No hay una disminución en la cantidad de camiones que nosotros registramos que se llevan el mineral.

- ¿Esta crítica situación tiene su raíz en el Reinfo?

Claro. El Reinfo la herramienta que usan para delinquir. Si el Reinfo desaparece, desaparece la minería ilegal.

- ¿Cómo impacta esta actividad ilegal en la producción de Poderosa?

Las reservas que tiene Minera Poderosa son las que ellos se están robando, e igualmente los recursos minerales. Entonces, estamos haciendo inversiones para recuperar las reservas que nos están robando. Es por ello que tenemos una implicancia monetaria mayor de la que deberíamos tener en condiciones normales.

- ¿Cuánta producción están perdiendo?

Ahora estamos en 275 mil onzas de oro, pero deberíamos estar en 300 mil onzas. Son 25 mil onzas de oro al año qué se pueden estar yendo, y quizás más.

Minera Poderosa estaría perdiendo más de 25 mil onzas de oro de producción debido al accionar de la minería ilegal. Foto: Minera Poderosa.

- ¿Qué porcentaje de las concesiones de Minera Poderosa están en poder de los mineros ilegales?

Pensamos que, más o menos, un 20% del área.

- ¿En qué está ayudado la nueva comisaría?

La presencia de un destacamento policial lo que brinda es seguridad para el exterior, para que la gente pueda moverse a pesar de que los delincuentes están en las calles, como en Lima, pero no se puede hacer nada mientras no los agarres in fraganti.

- ¿Antes de esta comisaria, había otra en Pataz?

En el distrito de Pataz no había comisaría. Había un puesto de tránsito en Chagual, al sur del distrito, y una comisaría en Vijus con solo ocho efectivos policiales.

- ¿Cuántos policías hay ahora?

En el puesto policial hay como 87 efectivos, pero el alojamiento que se ha construido es para 160 personas.

¿Con todos estos problemas, cuánto estiman producir este año?

Este año debemos estar en 10 mil onzas menos. Nuestro programa dice que debemos producir lo mismo que el año pasado (277 mil onzas de oro), pero con la probabilidad de producir 10 mil onzas de oro menos.

MÁS EXPLORACIÓN

- ¿Con cuántas reservas de oro cuentan en Poderosa?

Nosotros tenemos reservas para tres años. No tenemos para más porque cada tonelada de mineral tiene un costo, y ese costo sería demasiado alto si tuviéramos una mina como Las Bambas, que tiene reservas para 20 años. Nosotros somos una mediana minera y nos movemos con un horizonte de tres años.

La minería ilegal se ha apropiado, aproximadamente, de un 20% del área concesionada a Minera Poderosa. / Alonso Chero

- ¿Cuántas onzas de oro representan esas reservas?

Ahora, nuestras reservas son de 800 mil onzas de oro y queremos llegar a un millón de onzas, de tal manera que podamos manejarnos con un horizonte de tres años.

- ¿Están desarrollando nuevos proyectos en Poderosa? ¿Qué hay de Palca? ¿Es un brownfield?

Nosotros tenemos un proyecto de exploración que se llama Palca, pero es un proyecto greenfield y no un brownfield. Ese proyecto debe pasar a producción este año.

- ¿A qué distancia de Poderosa se encuentra Palca?

Palca está a 25 kilómetros de nuestra unidad de producción Santa María, y todo está dentro de un macizo rocoso que se llama el Batolito de Pataz, donde se encuentran todas las empresas mineras que hay en la provincia. Nosotros abarcamos, más o menos, 21 mil hectáreas, y allí estamos explorando zonas como Tayabamba, pero todavía tenemos que encontrar un clavo mineralizado que pueda justificar la inversión.

- ¿Cuánto piensan invertir en el 2026?

Tenemos una inversión de US$60 millones para ganar 300 mil onzas de oro.

- ¿Están explorando proyectos fuera de La Libertad?

Nosotros estamos buscando proyectos a lo largo del país, pero todavía no tenemos algo concreto. Lo que sí tenemos es todo un batolito que es bastante extenso y donde falta bastante por explorar y poner valor.

REINFO Y MINERÍA ARTESANAL

- ¿Qué porcentaje de la producción de Poderosa proviene de labores artesanales?

Allí hay que precisar que todo el mineral [que procesamos] viene de los derechos de Poderosa. Nosotros firmamos contratos con mineros artesanales formalizados, de los cuales hay 65. Y en proceso de formalización llegamos a tener un total de 283.

Poderosa recibe mineral aurífero de 283 mineros artesaneles formalizados y en vías de formalización.

- ¿Esos 283 mineros cuentan, todos, con Reinfo vigente?

Claro. Los 65 que te digo ya son mineros formalizados que no tienen Reinfo, y la diferencia son mineros que están en proceso de formalización. Allí hay un grupo que tiene Reinfo y está siguiendo todo el proceso de formalización, y hay otra porción que no tiene Reinfo, pero que se debe formalizar como lo indica la ley.

- ¿Qué volumen del mineral que ustedes procesan proviene de estas labores?

El porcentaje es, más o menos, del 25%. Nosotros le llamamos acopio. Poderosa tiene una unidad minera que se llama Marañón, otra unidad de producción que se llama Santa María y una unidad de acopio qué se encarga de recibir el mineral de todos los mineros artesanales y de manejar los 283 contratos. Eso significa, más o menos, el 25% de nuestra producción.

- En los reportes que ustedes remiten a la SMV señalan que parte de ese mineral proviene del ‘cateo libre’. ¿Qué significa eso?

Hay dos formas de trabajo de los mineros artesanales. Una se llama ‘labor asignada’, que corresponde a labores que la empresa ha dejado por razones económicas y se las entrega a los mineros artesanales. Y la otra se llama ‘cateo libre’, donde el minero artesanal busca descubrir una veta desconocida por Poderosa y, cuando la encuentra, llegamos a un acuerdo para que él la trabaje.

- ¿Poderosa compra mineral de mineros ilegales como lo indicó el presidente José Balcázar hace unos días? ¿O esa aseveración no es exacta?

Es una aseveración completamente falsa. No sé cómo pudo decir eso.

- Entiendo que ustedes enviaron un comunicado pidiendo la aclaración del tema.

Yo envíe una carta al señor presidente indicándole que había un error en su apreciación.

- ¿Eso significa que los controles que utiliza Poderosas son lo suficientemente estrictos para evitar la compra de mineral ilegal?

Son recontra estrictos.

El presidente José Balcázar acusó a Minera Poderosa de comprar oro ilegal. La empresa le respondió. (Foto: Andina)

- ¿Qué le pediría el próximo gobierno?

Yo lo que le pediría que respete el estado de derecho de todos los peruanos y de las empresas porque si violamos el estado de derecho estamos violando la Constitución y las leyes, y eso no puede suceder.