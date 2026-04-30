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"Si el Reinfo desaparece, desaparece la minería ilegal", apunta Marcelo Santillana, gerente general
"Si el Reinfo desaparece, desaparece la minería ilegal", apunta Marcelo Santillana, gerente general
Por Juan Saldarriaga

Compañía Minera Poderosa, segundo productor de oro del Perú, enfrenta el embate de la minería ilegal con una fuerte inversión en exploración para reponer sus reservas mineras y mantener un horizonte constante de tres años de producción. “Tenemos todo un Batolito (de Pataz) que es bastante extenso y donde falta bastante por explorar y poner en valor”, manifiesta Marcelo Santillana gerente general de la minera aurífera.

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Entrevista