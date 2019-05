Donald Trump: Huawei podría ser parte de acuerdo comercial con China

El presidente Donald Trump dijo el jueves que Huawei Technologies Co., de China, que fue incluida en una lista negra de EE.UU. a principios de este mes, podría formar parte de un pacto comercial con el país.

"Es posible que Huawei hasta sea incluida en algún tipo de acuerdo comercial", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, sin proporcionar detalles. "Huawei es algo que es muy peligroso. Al ver lo que han hecho desde un punto de vista de seguridad, desde un punto de vista militar, es muy peligroso".

La administración de Trump está tratando de ahogar el acceso de Pekín a las tecnologías clave, al limitar la venta de componentes vitales de EE.UU. al fabricante chino de equipos de telecomunicaciones, por cuestiones de seguridad.

Según personas familiarizadas con el asunto, EE.UU. se había abstenido de poner en una lista negra a Huawei por temor a que la medida pudiera interrumpir las negociaciones comerciales con China y solo tomara medidas después de la última ronda de negociaciones comerciales. La decisión de restringir el acceso de la empresa con sede en Shenzhen a los proveedores estadounidenses se desarrolló rápidamente una vez que las negociaciones comerciales se rompieron, dijeron las personas.

La acción del Departamento de Comercio de la semana pasada requiere que los proveedores estadounidenses de Huawei, una joya de la corona de la manufactura china, busquen el permiso del gobierno de EE.UU. para poder hacer negocios con la compañía.

La decisión provocó una interrupción masiva en las cadenas de suministro de tecnología, que afectó a algunos de los fabricantes de componentes más grandes. Intel Corp., Qualcomm Inc. y Broadcom Inc. dijeron a sus empleados que no entregarían productos a Huawei hasta nuevo aviso.

Las sanciones del gobierno de Donald Trump en contra de Huawei comienzan a causar estragos, incluso antes de que se comprendan en su totalidad las dimensiones. (Foto: AFP) AFP

Las conversaciones entre Pekín y Washington se paralizaron este mes cuando Trump acusó a China de retirarse de un acuerdo que estaba tomando forma con los funcionarios estadounidenses.

Trump incrementó los impuestos sobre US$200.000 millones en importaciones chinas a 25%, desde 10%, lo que provocó represalias de Pekín. Estados Unidos ha dicho que está preparado para golpear a China con nuevas tarifas, aunque Trump haya indicado que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en la cumbre del G-20 del próximo mes en Japón, un encuentro que podría resultar crucial.

En el pasado, el gobierno de Trump ofreció un indulto a una compañía de telecomunicaciones china ZTE Corp., en una situación similar a la de Huawei.

El año pasado, el gobierno de Trump anunció una prohibición de siete años a las exportaciones de Estados Unidos a ZTE, después de que dijo que la compañía había violado los acuerdos de sanciones al vender tecnología estadounidense a Irán y Corea del Norte. La prohibición obligó a ZTE a anunciar que iba a cerrar.

Trump luego cambió de rumbo, diciendo que estaba reconsiderando las sanciones sobre ZTE como un favor personal para Xi. Poco después, su administración anunció que le permitiría a la compañía mantenerse en el negocio después de pagar una multa, cambiar su gerencia y brindar garantías de seguridad.