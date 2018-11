Segun Afin (Asociación de Fomento de las Inversiones), la decisión del MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) de no renovar los dos contratos de concesión de telefonía fija de Telefónica afectará la predictibilidad del sector y su clima de inversiones.

Las telco, señalaron, han recibido con malestar la decisión del MTC porque genera incertidumbre sobre los criterios a aplicarse en los procesos de renovación que tienen pendientes todos los operadores. Y esa incertidumbre afectará de forma negativa los planes de inversión, recalcaron.

Un estudio del GSMA del 2014, agregaron, ha establecido que cuando no hay predictibilidad sobre las renovaciones de contratos los operadores reducen en un 67% sus inversiones, que en el Perú bordean los US$1.000 millones anuales.

RESPUESTA DEL MTC

Virginia Nakagawa, viceministra de comunicaciones, consideró que la medida adoptada no afectará la predictibilidad del sector, pues se están cumpliendo las normas vigentes y lo dispuesto en el Contrato.

En este caso, lo que se ha dado es un efecto "tormenta", explicó, porque se trataba de un ultimo bloque de renovación en el que se han juntado todos los casos que no habían sido sancionados antes. El operador fue apelando las faltas de años anteriores y el resultado fue que al final "estalló todo lo acumulado".

Se han contabilizado 1.362 sanciones firmes, de las cuales 777 eran sectoriales y tenían un 90% en la puntuación. Las otras 585 eran infracciones a la ley peruana (el tema de los impuestos, por ejemplo) y solo tenían un peso del 10%, detalló.

Esto implicó el equivalente a restar 4,15 años a la concesión por 5 años. Hubieran restado 4,65 años si se contabilizaban las faltas que aun estaban en litigio, recalcó.

En un comunicado, Telefónica del Perú recordó que, en la actualidad, cuenta con 17 contratos de concesión para brindar distintos servicios públicos de telecomunicaciones.

Es comprensible que no les agrade la decisión, comento, pero era inevitable incluir en la evaluación de todas las faltas cometidas, aun las que no tenían sentencia o habían iniciado su apelación luego del plazo temporal analizado, porque era el último bloque. "Si no las incluíamos ahora, entonces ¿cuando?", dijo.

Agregó que los operadores con trámites de renovación pendientes no deben preocuparse por un cambio de reglas arbitrario porque, según manda la misma ley, para mayo del 2019 el Osiptel deberá remitir al MTC su propuesta de nuevo método de evaluación de renovación de las concesiones.