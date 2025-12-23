Horóscopo de HOY, martes 23 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: comenzará una productiva relación con alguien que se compromete con las metas. Amor: en un encuentro, notará las increíbles coincidencias y descubrirá una dulce afinidad.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: disfrutará cuando obtenga ese logro económico que llenará de envidia a otros colegas. Amor: le surgirá un regocijo que moviliza los sentimientos que le llevan a un romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: de la persona menos imaginada provendrán ideas que favorecen a su proyecto. Amor: si insiste en hacer varias cosas a la vez, hay riesgo de que su pareja pierda la paciencia.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: tendrá que modificar aquel lugar en donde todo comenzó, su carrera y su aprendizaje. Amor: su anhelo por recuperar la alegría le impulsará a enamorarse de alguien impensado.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: recuperará el interés por aquella actividad que hasta ahora elude pero la extraña. Amor: comprenderá qué tan importante para su vida es estar con la persona que ama.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: le participarán de un asunto que cree superado y notará errores pasados por alto. Amor: un mensaje anónimo no logrará conmover los fuertes cimientos de la pareja.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: querrá estar en dos lugares a la vez para escuchar las novedades sobre su proyecto. Amor: encontrará esa calidez tan esquiva junto a cierta persona y en el mejor lugar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: las personas de su entorno estarán pendientes de una situación difícil. Amor: sorprenderá a una persona cuando le manifieste su interior bello y profundo.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: le invitarán a ser parte de un evento reservado a pocos participantes. Amor: dará que hablar a sus relaciones con comentarios que resaltan a su paso.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: le presentarán a alguien que aspira a obtener un puesto codiciado. Amor: llega el momento para calmarse y escuchar lo que tiene para decir su pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: considerará asuntos pendientes y los nuevos integrantes en el momento adecuado. Amor: el tiempo transcurrido no le inquietará porque se habrá madurado una respuesta.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: comenzarán a darse esos cambios anunciados por un colega que ha optado por irse . Amor: un encuentro fortuito llenará su alma sensible de expectativas sobre un romance.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: OPTIMISTA. SEÑALA LO ESENCIALMENTE POSITIVO AUN CUANDO LAS COSAS VAN MAL.