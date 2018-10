Zhang Yiming, el creador de la startup que  ahora vale poco más de US$75.000 millones

Cuando Zhang Yiming desarrolló por primera vez la idea de una aplicación de agregación de noticias con tecnología de inteligencia artificial hace seis años, los inversionistas, incluido Sequoia Capital, se mostraron escépticos.

En aquel entonces, la pregunta era cómo un ingeniero de software de 29 años, formado localmente, podría ser más astuto que los numerosos portales de noticias operados por empresas como el gigante de las redes sociales Tencent Holdings Ltd. y obtener ganancias donde incluso Google había fracasado.

Zhang, ahora de 35 años, demostró que estaban equivocados. Hoy su compañía, Bytedance Ltd., va camino a una valoración de más de US$75.000 millones –una cifra que supera a Uber Technologies Inc. para coronar el mundo, según CB Insights. El último en una larga fila de inversionistas que se han acercado es Softbank Group Corp., que se dice que planea invertir alrededor de US$1.500 millones.

Bytedance ahora tiene como financiadores a KKR & Co., General Atlantic e incluso Sequoia. Gran parte de su elevada valoración proviene de la creación de una experiencia en internet que es una mezcla entre Google y Facebook.

"Lo más importante es que no somos un negocio de noticias. Somos más como un negocio de búsqueda o una plataforma de medios sociales", señaló Zhang en una entrevista en 2017, y agregó que no emplea editores ni reporteros. "Estamos haciendo un trabajo muy innovador. No somos un imitador de una empresa estadounidense, tanto en producto como tecnología".

Lo que es destacable es que Zhang fue capaz de hacerlo todo sin utilizar dinero de los dos soles de internet de China: Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent. Es la primera startup que emerge del cada vez más reducido grupo de actores móviles que no han buscado protección o financiamiento de alguno de los dos. De hecho, a menudo se ha enfrentado con ellos, en la corte y en otros lugares.

La historia de cómo Bytedance se convirtió en un Goliat comienza con el sitio de noticias Jinri Toutiao, pero está vinculada más estrechamente a una serie de adquisiciones inteligentes y expansiones estratégicas que impulsaron a la compañía al video móvil e incluso más allá de China.

Al nutrir una gran cantidad de aplicaciones exitosas, ha reunido una fuerza de cientos de millones de usuarios y ahora representa una amenaza para los mayores operadores de internet de China. La compañía ha evolucionado para convertirse en un imperio multifacético que abarca el servicio de video Tik Tok -- conocido localmente como Douyin—y una serie de plataformas para todo, desde bromas hasta chismes de celebridades.

Pero al igual que Facebook en la misma etapa de su vida, Bytedance ahora enfrenta cuestionamientos sobre cuándo o cómo comenzará a obtener ganancias.

"El problema predominante en la internet de China es que el crecimiento de los usuarios y el tiempo que cada usuario pasa en línea se ha desacelerado drásticamente. Se está convirtiendo en un juego de suma cero, y los costos de adquirir usuarios y ganar su tiempo van en aumento", señaló Jerry Liu, analista de UBS. "Lo que Bytedance ha creado es un grupo de aplicaciones que son muy buenas para atraer usuarios y conservar su tiempo, en parte, aprovechando el tráfico de Jinri Toutiao".

A pesar de ese aparente aislamiento, se ha convertido en la principal compañía de tecnología china más exitosa en crear una base internacional, incursionando a través de aplicaciones como Tik Tok en Estados Unidos, el Sudeste Asiático y Japón. Incluso WeChat de Tencent tuvo que poner frenos a su propia iniciativa internacional hace cuatro años.

Lo que Zhang percibió en 2012 fue que los usuarios móviles chinos tenían dificultades para encontrar la información que les importaba en muchas aplicaciones. Eso se debe en parte al escrutinio draconiano de la información en el país. Zhang pensó que le podría ir mejor que a empresas establecidas como Baidu, que disfrutaba de un casi monopolio en la búsqueda.

Era poco lo que Toutiao podía hacer sobre la censura. De hecho, la compañía ha sido fustigada reiteradamente por las autoridades por no filtrar el contenido y se ha visto obligada a limpiar susservicios con alarmante regularidad. Pero Zhang se aferró a su visión inicial de entregar contenido que importara a los usuarios a través de IA. El equivalente estadounidense más cercano era el canal de noticias de Facebook.

Después de fracasar con la mayoría de los incondicionales del capital de riesgo de China, Zhang finalmente obtuvo la inversión de Susquehanna Internacional Group. Comenzó a ofrecer la aplicación de noticias en agosto de 2012. La plataforma estudiaba lo que los usuarios leían y buscaban y luego refería información y artículos basándose en esos hábitos. Mientras más personas la usaban, mejor era la experiencia, y más tiempo se quedaban las personas. Hacia mediados de 2014, los usuarios activos diarios habían aumentado a más de 13 millones. Finalmente llegó Sequoia, liderando una ronda de financiamiento de US$100 millones.