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Resumen

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Los límites, el criterio y la responsabilidad siguen siendo nuestros, opina María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1 de El Comercio. Foto: Freepick
Los límites, el criterio y la responsabilidad siguen siendo nuestros, opina María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1 de El Comercio. Foto: Freepick
Por María Rosa Villalobos

¿Es usted, querido lector, capaz de identificar cuándo un entregable está escrito con IA? A estas alturas del partido, más que preguntarnos si se utilizó IA, probablemente deberíamos darlo por sentado. Esta tecnología, lejos de ser necesariamente una trampa, es un atajo para ganar competitividad. El problema no es usarla, sino dejar de pensar mientras lo hacemos.

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