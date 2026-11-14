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Resumen

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Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y ex ministra de Inclusión Social para La Mirada, analiza qué tan resilientes somos. (Foto: Javier Tantarico)
Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y ex ministra de Inclusión Social para La Mirada, analiza qué tan resilientes somos. (Foto: Javier Tantarico)
/ Javier Tantarico
Por Carolina Trivelli

Nos gusta pensar que los peruanos somos resilientes, que estamos preparados para enfrentar cualquier desafío, que podemos caer y luego levantarnos. Pero nuestra resiliencia no está garantizada, tiene límites: requiere recursos, tiempo y redes. A muchas familias les falta todo eso, y a otras tantas eso será lo que les faltará frente a un Fenómeno como El Niño (FEN) en desarrollo.

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