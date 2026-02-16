Informarse sobre las propuestas incluidas en los planes de gobierno presentados, al menos sobre los temas prioritarios, es una buena práctica. Así, al revisar los planes de gobierno en materia de desarrollo e inclusión social y reducción de la pobreza, uno encuentra una pobreza de ideas alarmante. Quien gane las elecciones difícilmente logrará cambios en la pobreza y la inclusión con estas propuestas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Pobreza de ideas
Opinión

Pobreza de ideas

BadBunnista
Día 1

BadBunnista

¿Qué es la IA en el deporte y qué cambios promete en los próximos años?
Día 1

¿Qué es la IA en el deporte y qué cambios promete en los próximos años?

El verdadero límite del crecimiento empresarial no está en el negocio, sino en el líder
Día 1

El verdadero límite del crecimiento empresarial no está en el negocio, sino en el líder