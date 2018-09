Eduardo Guevara : “No se reducirán los estándares ambientales”

El Ministerio de Energía y Minas publicó el pasado viernes una norma que mejora la regulación ambiental en petróleo y gas (D.S. 023-2018-EM). Ello, en medio del debate en torno a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), que algunos sectores consideran perjudicial para el medio ambiente.

—¿La dación del D.S. 023-2018 va ligada al esfuerzo por demostrar que la nueva LOH no relajará los estándares ambientales?

La pregunta es válida porque nos permite aclarar algunas aseveraciones que se han estado vertiendo en las últimas semanas. Por ejemplo, el proyecto de la nueva LOH ha sido revisado artículo por artículo con el Minam, que es el ente rector en temas ambientales. Hemos estado de acuerdo con cada una de sus observaciones y las hemos incorporado al proyecto.

—¿No es cierto, entonces, que el proyecto de LOH lesiona sus atribuciones?

No se va afectar las atribuciones del Minam en lo más mínimo, y tampoco se reducirán los estándares ambientales, porque de nada sirve una ley que no respeta la regulación ambiental.

—¿El Minam ha intervenido en todo el proceso de elaboración de la nueva LOH?

Sí. Hay que tener presente que este es un proyecto presentado por el Ejecutivo y que ha sido revisado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, de donde han salido aportes importantes, sobre todo en temas ambientales.

—¿Esas propuestas ya han sido consensuadas con el Minam?

Esos textos ya han sido revisados y vamos a proponer ahora que se incluyan en el proyecto; así que creemos que no habrá problemas.

—¿Si le preguntásemos al Minam su opinión sobre el proyecto de LOH, diría que este respeta la normativa ambiental?

Es correcto. Sí.

—¿Perú-Petro elaborará las líneas de base ambiental? ¿Tendrá presupuesto para ello?

Allí el tema es bien sencillo. Buscamos que las inversiones se concreten lo más pronto posible, y un problema que demora a las empresas es el levantamiento de las líneas de base ambiental. Por tanto, propusimos que Perú-Petro elabore esa información, pero el Minam observó que eso no debía hacerse así. Y nosotros concordamos.

—¿Qué hará entonces Perú-Petro?

Hará lo que hace cualquier empresa que quiere elaborar un estudio ambiental: ir al Senace, buscar una empresa consultora certificada, contratarla para que haga el levantamiento ambiental y transferirlo al futuro operador. Esa es una precisión que estamos incluyendo.

—Los detractores de la LOH señalan que es una norma con nombre propio porque ampliará automáticamente los contratos de unas cuantas empresas, que están por vencer.

Eso no es correcto porque toda ampliación de contratos estará supeditada a compromisos de inversión que los operadores deberán realizar antes y después de la prórroga. Pero no solo eso, también evaluaremos su comportamiento ambiental a través del OEFA y Osinergmin. Eso determinará si les daremos la extensión o no, en cuyo caso deberán abandonar el lote.