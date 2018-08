Las exportaciones del sector agrícola sumaron US$2,745 millones durante el primer semestre del año, según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

El sector registró, además, un crecimiento de 19% en comparación al mismo periodo del 2017 (US$2,303 millones).

El gremio señaló que el repunte fue impulsado por el subsector frutas y hortalizas frescas, cuyas exportaciones alcanzaron los US$ 1,389 millones (26%), con Europa como principal destino exportador.

Las frutas frescas tuvieron el mayor crecimiento con un 29% en el primer semestre de este año, equivalente a US$ 1,236 millones, en comparación a los US$ 957 millones del mismo período de 2017.

Destaca la palta con US$ 426 millones (17%), que se vendió, principalmente, a Países Bajos, España y Estados Unidos.

Le siguen la uva fresca con US$ 304 millones (28%), que tiene como mercados a Estados Unidos, Hong Kong y Países Bajos; y el mango con US$ 202 millones (46%) y una mayor presencia en Países Bajos, Estados Unidos y España.

HORTALIZAS

Por otro lado, el subsector hortalizas frescas registró un crecimiento de 7% durante los primeros seis meses del año, destacando la exportación de espárragos frescos con US$ 127 millones (6%), seguido por la cebolla fresca con US$ 17 millones (62%) y la arveja fresca con US$ 3 millones (109%).

Los principales destinos del espárrago, cebolla y arveja fueron Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, España y Colombia.