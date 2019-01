MEF incorpora un noveno eje a política de competitividad

Tras cinco meses de haber estado disponible para comentarios, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la Política Nacional de Competitividad y Productividad, a través del Decreto Supremo 345-2018-EF.

A diferencia del documento original prepublicado a fines de julio pasado, la política aprobada suma un nuevo eje a los ocho propuestos, que es el de promover la sostenibilidad ambiental en las actividades económicas.

Este último eje tiene como lineamientos generar las condiciones para el tránsito hacia una economía circular y ecoeficiente, crear capacidades para la gestión de los recursos naturales y los servicios vinculados al ecosistema, y generar soluciones sostenibles y más limpias para el desarrollo productivo en sectores de alto impacto de la economía nacional.

Los otros ejes son infraestructura, capital humano, innovación, financiamiento, mercado laboral, ambiente de negocios, comercio exterior e institucionalidad.

REACCIÓN EN LAS REDES



La Política plantea metas al 2030, pero no cómo lograrlas. No obstante, en las redes sociales se generó preocupación por el eje laboral. Algunos tuits se referían al eje de mercado laboral y competitividad, como la reforma que elimina derechos laborales. Sin embargo, no se trata de una política que indique las acciones que se vayan a implementar, ya que este eje solo contiene una serie de diagnósticos sobre la informalidad y el mercado de trabajo.

Lo que si menciona como lineamientos de política es la generación y mejora de mecanismos para el tránsito de la informalidad a la formalidad en el empleo, con mayor productividad, y revisar y adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral. Este último considera el diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno.

Pero al igual que los otros ejes de esta Política no dice cómo ni cuando se hará, ni cuáles son las metas. Ello será especificado en la propuesta de Plan Nacional de Competitividad y Productividad, la cual será elaborada en un plazo máximo de ciento ochenta días por el MEF a través del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización.